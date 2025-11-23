Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeSportLa capolista Tonno Callipo passa al pala "Dileo": Pallavolo Cerignola sconfitta 0-3

    La capolista Tonno Callipo passa al pala “Dileo”: Pallavolo Cerignola sconfitta 0-3

    Vibo Valentia ha confermato forza e solidità, terza sconfitta consecutiva per le fucsia

    SportVolley

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    La Pallavolo Cerignola cade in casa contro la Tonno Callipo Vibo Valentia, capolista imbattuta del Girone D, che si impone per 3-0 in una gara che ha confermato la forza e la solidità della formazione calabrese. Per questo big match, coach Annagrazia Matera sceglie un sestetto diverso dal consueto: Romina Courroux in cabina di regia, in diagonale con Sonia Caruso; Serena Moneta e Hilka Hujanen in banda; Alessia Pomili e Viola Torre al centro; Francesca Galuppi libero. La Tonno Callipo risponde con un roster di altissimo livello: Valentina Pomili, Arianna Besteghi, Laura Grigolo, Irene Botarelli, Giada Civitico, Benedetta Rizzo e Geraldina Quiligotti, guidate da coach Stefano Saja.

    Le ospiti impongono sin da subito il loro ritmo, confermandosi squadra completa, organizzata e fisicamente dominante. Le fucsia provano a tenere il passo, ma il primo set si chiude 25-17 per le calabresi. Nel secondo parziale Vibo Valentia mostra tutto il proprio valore: continuità al servizio, precisione in attacco e un’ottima fase break trascinata dal capitano Botarelli. Il set si chiude 25-14. Il terzo set si apre con una reazione fucsia: Cerignola vola avanti 4-0 grazie a un ottimo turno in battuta di Serena Moneta. La risposta della Tonno Callipo arriva immediata, con il timeout di coach Saja che rimette ordine e intensità nel gioco ospite. Nonostante un set più combattuto, sul 17-14 le calabresi allungano e chiudono ancora 25-17, conquistando match e tre punti. Per la Pallavolo Cerignola arriva così la terza sconfitta consecutiva, contro una delle squadre più attrezzate dell’intero campionato nazionale di Serie B1. Le fucsia torneranno in campo sabato prossimo, ancora in trasferta, contro Sant’Elia, per provare a invertire la rotta e ritrovare punti e fiducia.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Cronaca

    Assalto ai portavalori, Costantino lascia l’Ospedale per essere trasferito in cella

    Trasferito dall'ospedale di Ancona dov'era piantonato in stato di arresto al carcere Savino Costantino,...
    Cultura

    Il Sindaco Pescatore: la storia di Angelo Vassallo arriva al “Mercadante” di Cerignola

    Dopo le emozioni di “Brokeback Mountain”, il Teatro Mercadante si prepara ad accogliere mercoledì...
    Attualità

    Cerignola in festa: la Bambinella rivive tra i banchi dell’I.C. “Don Bosco-Battisti”

    Il 21 novembre 2025 l’Istituto Comprensivo “Don Bosco–Battisti” di Cerignola ha celebrato con entusiasmo...
    Calcio

    Crotone battuto 2-0 al Monterisi: è la terza vittoria consecutiva per l’Audace Cerignola

    Un Cerignola determinato, ordinato e cinico supera 2-0 il Crotone e prosegue la sua...
    Cronaca

    Morte Natasha Pugliese al “Riuniti” di Foggia: «Non fu colpa dei medici»

    “Non è rilevabile un errore umano che abbia inciso nel decesso di Natasha Pugliese,...
    Provincia

    Report “Workup”: più di 2400 posti disponibili nelle province di Bari, Bat e Foggia

    Continua l’analisi dei dati occupazionali, svolta sulle pagine di WORKUP, il report bisettimanale redatto...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Cronaca

    Assalto ai portavalori, Costantino lascia l’Ospedale per essere trasferito in cella

    Trasferito dall'ospedale di Ancona dov'era piantonato in stato di arresto al carcere Savino Costantino,...
    Cultura

    Il Sindaco Pescatore: la storia di Angelo Vassallo arriva al “Mercadante” di Cerignola

    Dopo le emozioni di “Brokeback Mountain”, il Teatro Mercadante si prepara ad accogliere mercoledì...
    Attualità

    Cerignola in festa: la Bambinella rivive tra i banchi dell’I.C. “Don Bosco-Battisti”

    Il 21 novembre 2025 l’Istituto Comprensivo “Don Bosco–Battisti” di Cerignola ha celebrato con entusiasmo...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)