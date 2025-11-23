La capolista Tonno Callipo passa al pala “Dileo”: Pallavolo Cerignola sconfitta 0-3

La Pallavolo Cerignola cade in casa contro la Tonno Callipo Vibo Valentia, capolista imbattuta del Girone D, che si impone per 3-0 in una gara che ha confermato la forza e la solidità della formazione calabrese. Per questo big match, coach Annagrazia Matera sceglie un sestetto diverso dal consueto: Romina Courroux in cabina di regia, in diagonale con Sonia Caruso; Serena Moneta e Hilka Hujanen in banda; Alessia Pomili e Viola Torre al centro; Francesca Galuppi libero. La Tonno Callipo risponde con un roster di altissimo livello: Valentina Pomili, Arianna Besteghi, Laura Grigolo, Irene Botarelli, Giada Civitico, Benedetta Rizzo e Geraldina Quiligotti, guidate da coach Stefano Saja.

Le ospiti impongono sin da subito il loro ritmo, confermandosi squadra completa, organizzata e fisicamente dominante. Le fucsia provano a tenere il passo, ma il primo set si chiude 25-17 per le calabresi. Nel secondo parziale Vibo Valentia mostra tutto il proprio valore: continuità al servizio, precisione in attacco e un’ottima fase break trascinata dal capitano Botarelli. Il set si chiude 25-14. Il terzo set si apre con una reazione fucsia: Cerignola vola avanti 4-0 grazie a un ottimo turno in battuta di Serena Moneta. La risposta della Tonno Callipo arriva immediata, con il timeout di coach Saja che rimette ordine e intensità nel gioco ospite. Nonostante un set più combattuto, sul 17-14 le calabresi allungano e chiudono ancora 25-17, conquistando match e tre punti. Per la Pallavolo Cerignola arriva così la terza sconfitta consecutiva, contro una delle squadre più attrezzate dell’intero campionato nazionale di Serie B1. Le fucsia torneranno in campo sabato prossimo, ancora in trasferta, contro Sant’Elia, per provare a invertire la rotta e ritrovare punti e fiducia.