    La Cavese espugna il Monterisi 1-3: terza sconfitta consecutiva per l'Audace Cerignola

    Calcio

    Pubblicato il

    da Redazione
    Nessuna reazione, nessun segnale di ripresa. Il Cerignola incassa la terza sconfitta consecutiva, cedendo in casa 1-3 alla Cavese, che approfitta di tutte le attuali difficoltà della squadra del presidente Nicola Grieco. Mister Maiuri conferma il consueto 3-5-2, con un’unica novità in difesa: Cocorocchio prende il posto dello squalificato Visentin, mentre Martinelli resta ai box. Dall’altra parte, Prosperi deve fare i conti con diverse assenze e si affida al 3-4-2-1 con la coppia Orlando-Sorrentino alle spalle del giovane Fusco, schierando ben cinque under dal primo minuto.

    Il primo pericolo lo creano proprio i campani: Fusco sfiora il palo con un diagonale rasoterra, poi al 14’ ci riprova e tre minuti dopo trova il gol del vantaggio. L’attaccante classe 2005 vince il duello fisico con Ligi e batte Greco con un destro potente sotto la traversa. Il Cerignola non riesce a reagire in modo concreto: sterile e prevedibile la manovra offensiva dei gialloblù, che rischiano ancora il raddoppio ospite alla mezz’ora, quando Sorrentino spreca clamorosamente davanti al portiere, calciando a lato. Solo un tentativo sbilenco di Emmausso prova a scuotere i padroni di casa, ma la squadra appare contratta e poco lucida. La Cavese chiude meritatamente in vantaggio la prima frazione.

    Nella ripresa Maiuri inserisce D’Orazio per Bianchini, ma la musica non cambia. Gli ospiti colpiscono ancora in profondità: Greco stende Sorrentino in area, l’arbitro assegna il rigore e lo stesso Sorrentino trasforma per lo 0-2. Il Cerignola trova un sussulto d’orgoglio poco dopo: sugli sviluppi di un corner, D’Orazio inventa un gran destro che si infila all’angolino, riaprendo momentaneamente la gara (1-2). Emmausso lascia spazio a Dabizas, e i gialloblù si sbilanciano alla ricerca del pareggio, ma rischiano grosso al 73’, quando Suplja spreca un contropiede dopo una palla persa da Cretella. Maiuri gioca le ultime carte con Moreso e Ruggiero, ma all’84’ arriva la rete che chiude i giochi: Ubaldi, appena entrato, approfitta di un’altra ripartenza e batte Greco, non impeccabile nell’occasione. Nel finale, lo stesso portiere evita un passivo più pesante neutralizzando un secondo rigore, respinto a Guida al 92’. Il triplice fischio sancisce la nuova caduta dell’Audace Cerignola, sempre più in crisi e alla ricerca di una svolta che tarda ad arrivare. Intanto la società ha comunicato il silenzio stampa.

    AUDACE CERIGNOLA-CAVESE 1-3

    RETI: 17’ Fusco (C), 54’ Sorrentino (rig., C), 60’ D’Orazio (AC), 84’ Ubaldi (C).

    AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Todisco, Cororocchio, Ligi (67’ Spaltro); Vitale (77’ Moreso), Paolucci, Bianchini (46’ D’Orazio), Cretella (77’ Ruggiero), Russo; Cuppone, Emmausso (62’ Dabizas). A disp.: Fares, Iliev, Ballabile, Gasbarro, Ianzano, Labranca, Parlato. All. Maiuri.

    CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Luciani, Cionek, Nunziata; Amerighi (46’ Suplja), Munari, Awua (80’ Fornito), Macchi (80’ Piana); Orlando, Sorrentino (71’ Guida); Fusco (71’ Ubaldi). A disp.: Manzo, Iuliano, Di Paola, Barone, Evangelisti, Pelamatti, Maiolo, Dincoronato, Bolcano. All. Prosperi.

    Arbitro: Vailati (Crema).

    Ammoniti: Todisco, Cuppone, Greco (AC); Cionek (C). Angoli: 4-1. Recuperi: 1’ pt, 7’ st. Nota: Greco (AC) para un rigore a Guida al 92’.

