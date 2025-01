La centrale Barbara Murri ultimo acquisto della Mandwinery Pallavolo Cerignola

La Pallavolo Cerignola SSD arl è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Barbara Murri, che si unirà alla squadra per il prosieguo della stagione. Centrale di 1,84 m, classe 1993, Barbara vestirà la maglia numero 12 e arriva dalla Issa Novara, squadra militante in Serie B1. Barbara Murri porta con sé un’esperienza significativa e di alto livello nel panorama pallavolistico nazionale. Nella sua carriera ha vestito maglie prestigiose in Serie B1 con Isernia, Aragona e Santa Teresa, oltre a essere stata protagonista della vittoria del campionato di Serie B2 con la Star Volley Bisceglie lo scorso anno. In Serie A2, ha maturato un’importante esperienza con Marsala, confermandosi come una giocatrice completa e determinante, soprattutto nel fondamentale del muro e nella gestione tattica del gioco. La nuova arrivata prende il posto in organico di Michela Greco, la quale ha subito un grave infortunio, tale da farle chiudere anticipatamente il torneo.

Le parole di Barbara Murri: «Ho scelto la Pallavolo Cerignola perché sono sicura di fare bene qui. Ritrovo amiche e colleghe con cui ho condiviso esperienze importanti, e mi piace sottolineare la presenza di una grande giocatrice come Margaret Altomonte, di cui ho grande stima e profondo affetto». Le parole del Presidente Matteo Russo: «Dopo gli arrivi di Giannone e Moneta, chiudiamo la sessione invernale di mercato con un vero e proprio colpo sul gong. Con Murri direi che alziamo ulteriormente il tasso tecnico e di esperienza della nostra squadra. Questo nuovo acquisto rappresenta un ulteriore sforzo che abbiamo fatto per rendere ancora più competitiva una squadra già di grande livello. Sono convinto che ora inizierà un “nuovo” campionato nel girone di ritorno, sarà certamente difficile ma allo stesso tempo stimolante. Noi ce la metteremo tutta!».

L’arrivo di Barbara Murri chiude il mercato fucsia, assieme a quelli di Giannone e Moneta, e rappresenta un importante rinforzo per la squadra, che si prepara ad affrontare con determinazione i prossimi impegni di campionato, consolidando il progetto sportivo della società. Mandwinery senza impegni agonistici in questo weekend per la sosta di fine girone d’andata, il ritmo gara è stato comunque mantenuto con una amichevole sostenuta ieri con Fasano, al comando del proprio girone in B1.