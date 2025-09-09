La Chiesa e l’Arciconfraternita dell’Addolorata di Cerignola: origine, storia e devozione

Un filo rosso lega le vicende storiche nelle tappe di sviluppo della chiesa parrocchiale dedicata alla Beata Vergine Maria Addolorata, uno dei luoghi simbolo di Cerignola, e dell’Arciconfraternita omonima, costituita ed approvata con Regio assenso il 21 aprile 1786 dal re di Napoli Ferdinando IV di Borbone. Fuori dal borgo, sui resti di un’antica chiesa intitolata “Santa Lucia”, con annesso cimitero, già documentata nel 1308, ma che doveva essere già presente nel XIII secolo, fu edificata nella seconda metà del XVIII secolo la chiesa intitolata “Nostra Signora de’ Sette dolori” come cappella dell’antica e notabile famiglia Cavallo di Cerignola. In seguito la chiesa fu ampliata con un’altra navata. La chiesa dell’Addolorata fu elevata a Parrocchia, unitamente alla chiesa della Vergine SS.ma del Carmine, il 1839 da mons. Francesco Iavarone, vescovo delle diocesi unite di Ascoli e Cerignola (1832-1849), diventando un importante polo religioso della città, che si aggiunse all’antica parrocchia di San Pietro Apostolo con sede nella Chiesa Madre. Poi fu danneggiata dal terremoto del 16 dicembre 1857, e ristrutturata negli anni divenendo l’attuale chiesa dell’Addolorata.

Nella chiesa dell’Addolorata si venerano le pregevoli statue lignee policrome dei Misteri (XVIII secolo) attribuite allo scultore Nicola Antonio Brudaglio, che sfilano in processione il venerdì santo mattina. Inoltre in detta chiesa si venerano la statua di santa Lucia vergine e martire degli inizi del secolo XIX, attribuibile allo scultore andriese Giuseppe Santoniccolo, e quella del Cuore Immacolato di Maria, che fu incoronata l’8 dicembre 1946 per mano del vescovo Donato Pafundi, per un voto fatto il 3 luglio 1943, quando colpi di artiglieria raggiunsero la chiesa dell’Addolorata, senza però fare vittime. A questa chiesa è legata anche la figura del venerabile cerignolano mons. Antonio Palladino (1881-1926), del quale è in atto il processo di canonizzazione. In tale chiesa i genitori del Palladino celebrarono il loro matrimonio il 22 febbraio 1881, e fecero battezzare il figlio il 24 novembre 1881 dallo zio sacerdote don Michele Palladino. Il venerabile ricevette la prima Comunione il 20 maggio 1891 dal parroco dell’Addolorata mons. Domenico Cantatore. Per quanto riguarda la festa della titolare, essa già si svolgeva nel mese di settembre, come documentato negli atti della Santa Visita di mons. Angelo Struffolini in un resoconto datato 12 luglio 1904. Poi per moltissimi anni la processione non si svolse; fu ripristinata nel 1978.

Questo e molto altro ancora saranno oggetto di trattazione durante la conferenza organizzata nell’ambito della festa di Maria SS. Addolorata, voluta dal parroco don Rosario Lofrese e dal Priore dott. Vito Colangione, sul tema: “La chiesa e l’Arciconfraternita dell’Addolorata di Cerignola: origine, storia e devozione”, che vedrà come relatore lo storico e antropologo cerignolano prof. Angelo Disanto, socio della Società di Storia Patria per la Puglia (Bari) e dell’Associazione italiana per lo studio della santità, dei culti e dell’agiografia (Roma). La conferenza sarà tenuta sabato 13 settembre 2025, alle ore 20.30 presso la chiesa dell’Addolorata in Cerignola.