La Cuc di Cerignola si conferma al massimo livello del panorama nazionale e provinciale

Un importante riconoscimento è stato conseguito dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) di Cerignola. La stazione appaltante del comune ofantino, infatti, ha ottenuto la qualifica L1/SF1, cosa che vale a significare il livello più alto sia per i lavori (L1) sia per i servizi e le forniture (SF1). Questo livello permette di gestire gare di qualsiasi importo. In particolare, L1 si riferisce a lavori con importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria, mentre SF1 si riferisce a servizi e forniture con importi superiori a 5 milioni di euro o alle soglie comunitarie. La qualifica L1/SF1 va ad aggiungersi alla certificazione ISO 9001, ottenuta oltre due anni fa, che attesta la presenza e il riconoscimento di un sistema di gestione del servizio di assoluta qualità.

“La CUC di Cerignola è, senza dubbio, tra le migliori d’Italia e la migliore di tutta la provincia di Foggia per numero di gare espletate e di obbiettivi raggiunti. Questa certificazione ci consente di operare in maniera più completa ed esaustiva in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture”, è il commento dell’assessore ai Lavori Pubblici e presidente della CUC Vincenzo Merra. “Siamo felici ed orgogliosi di aver conseguito un riconoscimento così prestigioso. Il merito va senz’altro attribuito al grande lavoro dei nostri uffici tecnici e del dirigente, l’architetto Michele Prencipe. Inoltre, la qualifica L1/SF1 consente all’ente di realizzare un notevole risparmio in quanto l’ente stesso potrà indire le gare direttamente su piattaforma certificata. Il tutto testimonia l’eccellenza dell’operato degli uffici preposti, il cui impegno e senso del dovere hanno permesso il raggiungimento di un così elevato standard qualitativo”, conclude Merra.