    “La cucina pugliese illustrata” di Roberta Ranieri da Bramo 120 a Cerignola

    Venerdì 12 settembre presentazione del libro con degustazione a tema

    Cultura

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.

    Bramo 120, in collaborazione con la libreria per bambini e ragazzi L’albero dei fichi è lieto di annunciare la presentazione con degustazione de “La cucina pugliese illustrata” con l’illustratrice Roberta Ranieri-Slow Food Editore.

    Bramo 120 incontra l’arte e il gusto
    La cucina pugliese illustrata – Slow Food Editore
    Con l’illustratrice Roberta Ranieri
    Degustazione a tema – Ticket €20

    Le tradizioni della nostra terra si raccontano anche con i colori. In collaborazione con L’Albero dei Fichi, Venerdì 12 Settembre, Bramo 120 ospita un incontro speciale con Roberta Ranieri, illustratrice del volume “La cucina pugliese illustrata”, edito da Slow Food. Un viaggio tra immagini e sapori che restituiscono l’anima autentica della Puglia: piatti che narrano storie, disegni che evocano memorie, un intreccio di cultura, arte e gusto. Modera l’incontro Sara Giorgione. Durante la presentazione ci sarà una degustazione a tema ispirata alle ricette del libro, per trasformare le illustrazioni in esperienza concreta.

    Bramo 120 – Il Salotto di Quartiere
    Ticket degustazione: €20
    0885 74 61 69
    347 44 33 898

    Prenotazione obbligatoria. Un’occasione unica per sedersi a tavola con la cultura, lasciandosi guidare dal segno dell’arte e dal sapore delle radici.

