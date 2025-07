La difesa della Flv Cerignola non cambia padrona, resta Noemi Di Schiena

La FLV Cerignola comunica la seconda conferma all’interno della rosa che disputerà il campionato di serie B2 2025/2026, con la guida di Cosimo Dilucia. Resta in rossogialloblù il libero Noemi Di Schiena, classe 2001: anche lei prodotto del vivaio virtussino, continuerà ad essere la “ministra” della difesa. Tenacia, grinta, abnegazione: solo alcuni dei caratteri fondamentali della giocatrice cerignolana, il cui contributo non poteva decisamente venir meno. Alla sua prima annata piena da titolare, Noemi ha assicurato solidità e assoluta consistenza alla seconda linea, diventando una delle protagoniste assolute della promozione nella quarta serie nazionale. Spirito di sacrificio, senso di piazzamento, qualità acrobatiche ed estrema agilità in campo altre doti di una giocatrice che segue la via maestra dell’impegno quotidiano e del lavoro duro in palestra.

«Sono felicissima di essere stata riconfermata per la prossima stagione. Vincere il campionato di serie C è stata un’emozione incredibile, ancora di più per me – dichiara Di Schiena – che sono nata qui e ho sempre sentito forte il legame con questa società e con il territorio. Ringrazio la dirigenza e lo staff per la fiducia: affronteremo questa nuova avventura con entusiasmo, determinazione e tanta voglia di crescere ancora. Non vedo l’ora di iniziare!». Comincia a prendere forma il gruppo squadra della FLV, che si svilupperà anche con il tratto di chi ha una lunga militanza con questi colori.