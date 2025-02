La Donna e Le Donne protagoniste con Maria Amelia Monti a Cerignola

Dopo due spettacoli di grande successo che hanno visto la musica in sala: Lucio incontra Lucio, dedicata agli indimenticati cantautori Dalla e Battisti, e una riduzione de La Traviata, per la stagione del Mercadante, ospitata dal Cine Teatro Roma, è tempo di tornare alla prosa con la figura femminile protagonista. Sabato 8 febbraio, con sipario alle 21, va in scena “Strappo alla regola” interpretato da Maria Amelia Monti. Insieme alla famosa attrice ci sarà Claudia Gusmano, mentre le musiche originali sono di Massimiliano Gagliardi e le scene di Luigi Ferrigno e Sara Palmieri, i costumi di Grazia Materi e il direttore della fotografia è Tani Canevari. La pièce è stata scritta ed è diretta da Edoardo Erba, raffinato autore e marito di Monti.

“Insieme all’elogio della solidarietà tra donne, una delle particolarità del testo di Erba è l’interazione tra Teatro e Cinema, due linguaggi espressivi diversi che in quest’opera trovano denominatori comuni”, afferma il direttore artistico del Mercadante, Savino Zaba, che aggiunge: “eravamo certi che il cartellone proposto trovasse il favore del pubblico di Cerignola, e non solo, siamo ancor più sicuri che fino a primavera la stagione 2024/2025 del Mercadante vedrà ancora la platea sold out”. “La stagione teatrale – dichiara la vicesindaca e assessora alla cultura di Cerignola Maria Dibisceglia – si conferma come una delle abitudini migliori del pubblico di Cerignola, a cui presto daremo il teatro di piazza Matteotti. Abbiamo inserito questo spettacolo in cartellone non solo perchè ci avvicina al teatro contemporaneo, ma soprattutto perchè è così ricco di contenuti che sono certa saranno apprezzati dagli spettatori”.

Come sempre i biglietti sono disponibili presso la biblioteca comunale a Palazzo di città in piazza della Repubblica e al botteghino del teatro Roma il giorno dello spettacolo a partire dalle 18, oppure online su www.vivaticket.it. Si ricorda, inoltre, che, grazie a Pugliaculture è possibile acquistare i biglietti anche con la Carta del docente per gli insegnanti e con la 18app per i giovani neomaggiorenni. Anche per questo spettacolo sono attive le convenzioni con i locali e i ristoranti aderenti e con i parcheggi pubblici custoditi di piazza Primo maggio e Ferrovia. Per tutte le informazioni sull’ubicazione dei locali e sui parcheggi si possono contattare i numeri 0885410251 e 3384716644.