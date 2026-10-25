La Enzo Flv Cerignola cede il passo a Salerno al proprio debutto in campionato (1-3)

All’esordio nel girone I di serie B2, dopo aver osservato il turno di riposo, la Enzo Flv Cerignola ha ceduto 1-3 alla Santoro Creativehub Salerno nella cornice del pala “Tatarella” (21-25; 15-25; 25-16; 23-25 i parziali). Coach Dilucia ha schierato dall’inizio il 6+1 formato da: Einarsdottir in regia e Laura Biscardi opposto; Martinelli e Castellano laterali; Belotti e Bruno centrali, più Di Schiena libero. Dall’altra parte, Cacace ha risposto con: Ndriollari al palleggio e Rossin sulla diagonale; Giada Biscardi ed Erra di banda; Vujko e Pepe sottorete, con Giudice in difesa. Avvio di gara assolutamente favorevole a Salerno, che spinge forte dal servizio e prende subito il largo: sul 2-10 Dilucia esaurisce già i due timeout a disposizione, le padrone di casa pian piano cominciano a scrollarsi di dosso ruggine e tensione, provando a ricucire (7-12, muro di Martinelli) ma le campane sono eccellenti dai nove metri e vanno a segno con Erra in prima linea, riprendendo un buon margine (13-19). Cerignola accorcia progressivamente, Castellano prima ed Einarsdottir poi per il 20-22, il nuovo allungo avversario è chiuso da Giada Biscardi al primo set point e squadre al cambio di campo.

Persistono i problemi nella ricezione ofantina (1-6), diagonale di Erra per il 3-10 con una Enzo Flv che stenta a reagire: ace Einarsdottir per il 9-13, la Santoro Creativehub scappa ancora con una costante fissa, ovvero la spiccata incisività in battuta cui aggiunge una gestione più sicura rispetto alla frazione precedente. Sul 14-22 Dilucia inserisce Cefalo per Castellano, il sestetto di Cacace acquisisce comunque il doppio vantaggio. Il terzo periodo si apre in maniera più equilibrata, Castellano fa 4-2 ma arriva subito l’aggancio delle rivali: Belotti mura la fast di Vujko, ripetendosi su Giada Biscardi e le rossogialloblù aggiungono una ulteriore lunghezza (9-5), prima di subire il ritorno delle granata (9-8). Sale in cattedra Belotti sottorete (12-8), la pipe di Martinelli porta il punteggio sul 14-10, Castellano e Bruno mantengono le distanze (19-13), beneficiando anche di qualche concessione salernitana: nove set point a disposizione, è Belotti alla seconda opportunità a riaprire la contesa.

C’è indubbiamente più livellamento in campo, dal 3-6 Salerno si passa alla parallela di Martinelli per il 7-8 e al pari 10 confezionato dal muro di Bruno su Giada Biscardi. Nuovo scatto delle viaggianti (10-13), cerignolane che tuttavia si tengono in scia: muro di Erra (14-17), Castellano risponde (17-18) e la fast out di Vujko segna la parità. I cambipalla si alternano, in un duello spalla a spalla: Laura Biscardi mette la freccia (23-22) ma è soltanto illusione, perché le granata sono più lucide nel momento clou infilando tre punti consecutivi e intascando così il bottino pieno.

Una partita dai due volti per la Enzo Flv, che però nella seconda metà del suo svolgimento ha dimostrato di poter tenere testa ad una formazione candidata ad un ruolo da protagonista nel torneo. Ovviamente tutto può essere migliorato ed affinato, a partire dal prossimo impegno, ancora sul campo amico: sabato prossimo Di Schiena e compagne riceveranno San Lucido, ieri sconfitto in casa da Capurso.

Di seguito il tabellino della Enzo Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Einarsdottir 8, Biscardi 11, Martinelli 11, Castellano 12, Belotti 8, Bruno 5, Cefalo, Di Schiena (L).