La Enzo Flv Cerignola lotta in casa di Monopoli, ma non basta per evitare la sconfitta

Nella quarta giornata del girone I di serie B2, seconda sconfitta stagionale per la Enzo Flv Cerignola, battuta 3-0 dall’As Labruna Monopoli (25-21; 25-23; 25-23 i parziali). Coach Dilucia ha schierato il 6+1 composto da: Einarsdóttir in regia e Biscardi sulla diagonale; Martinelli e Castellano di banda; Belotti e Bruno centrali, più Di Schiena libero. Dall’altra parte, D’Alessandro ha risposto con: Curti al palleggio e Adelaide Soleti opposto; Francesca Soleti e Facendola laterali; Ruggiero e Tornesello sottorete, con Maggipinto in difesa. Biscardi a segno due volte per l’1-3 iniziale, padrone di casa fallose al servizio: primo tempo di Belotti a tenere il +2 (5-7), Soleti fa pari 7 ma la Enzo Flv si rimette avanti di tre grazie a Martinelli. Monopoli rientra e mette la freccia, ancora con Francesca Soleti ed ace Facendola per il 14-12: Einarsdóttir attenta a contrasto e nuova parità a 14, prima del controsorpasso ospite provocato da Belotti e Martinelli, solo che l’As Labruna torna ad agganciare; Belotti a segno dai nove metri (18-20), Adelaide Soleti mette giù il 21-20 con timeout Dilucia. Le baresi alzano i giri e mettono in fila tre punti per quattro palle set, alla seconda circostanza Francesca Soleti archivia la frazione.

3-0 Monopoli nelle prime battute del secondo parziale, la fast in particolare di Ruggiero è efficace ma le rossogialloblù si tengono a contatto (6-5): ora Ruggiero, ora Tornesello garantiscono elevata produttività in posto 3, consentendo alle biancoverdi di guidare di misura. Castellano pareggia a quota 10, doppia realizzazione Facendola per il nuovo break locale (12-10): Martinelli a muro fa pari 12, la imita Bruno con Cerignola che passa a condurre di due lunghezze ma il blockout di Francesca Soleti comporta l’ennesimo aggancio della sfida e l’altro +2 delle baresi (18-16) che spingono dal servizio e prendono margine lavorando sempre ottimamente con i centri. Sul 22-16 Cefalo al posto di Castellano per una Enzo Flv che si spinge sino al 22-20 prima e al 23-21 poi: due set point cancellati, è Facendola a mandare le squadre al secondo cambio di campo. Torna Castellano nel sestetto ofantino, Monopoli però compie un’altra partenza sprint: 5-0 e immediata sospensione del gioco ad opera di Dilucia. La mossa ha i suoi effetti, perché arriva la rimonta sul 5-4, tuttavia la fast di Ruggiero apre una fase molto positiva per le avversarie, con un divario che Facendola porta sul 14-8: le cerignolane provano a rientrare in corsa (15-11), la As Labruna non si concede pause e prosegue l’azione offensiva. Sul 21-13 c’è Raffaele in seconda linea per Di Schiena e le ragazze di Dilucia riemergono, con il subentro di Cefalo di nuovo per Castellano: la progressione porta anche al pari 23, ma è sforzo vano, perchè Tornesello consegna il match point e Facendola pone fine alla contesa.

Al cospetto di una delle formazioni più quotate del raggruppamento, la Enzo Flv ha comunque tenuto testa per lunghi tratti della gara, in un campo tradizionalmente difficile. Restano 3 i punti in classifica delle rossogialloblù, che ora guardano al prossimo turno casalingo: sabato 14 arriva Oria, che ha superato nettamente San Lucido nel proprio impegno.

Di seguito il tabellino della Enzo Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Einarsdóttir 6, Biscardi 12, Martinelli 9, Castellano 3, Belotti 14, Bruno 3, Cefalo 3, Di Schiena (L1), Raffaele (L2).