Seconda vittoria consecutiva per la Enzo Flv Cerignola, che ha espugnato il pala “Vesuvio” superando 0-3 la Facilerent Molinari Napoli nella sesta giornata del girone I di serie B2 (19-25; 21-25; 20-25 i parziali). Coach Dilucia ha confermato il 6+1 di partenza, con: Einarsdóttir al palleggio e Biscardi opposto; Martinelli e Castellano laterali; Belotti e Bruno centrali, più Quarto libero. Alminni ha risposto inizialmente con: Dakaj in regia e Gurenko sulla diagonale; Imbimbo e Battaglia di banda; Passante e Cuzzola sottorete, con Luraghi in difesa. É 4-1 per Napoli in avvio, con buone battute delle padrone di casa: ace Einarsdóttir (6-5) ma Gurenko rimette tre distanze di differenza (8-5). Muro di Martinelli per l’8-7, Gurenko sbaglia ed è parità a 10, sorpasso con l’errore di Battaglia (11-12): Martinelli prima ottiene il minibreak poi aggiunge un altro punto con una Enzo Flv adesso più padrona del campo, perché l’ace di Belotti e Castellano da seconda linea portano il tabellone sul 15-21. Dentro Puro per Biscardi, sei set point per le ospiti, Gurenko a rete per il primo cambio di campo.

Castellano ed Einarsdóttir le protagoniste di un vigoroso avvio di seconda frazione per le ofantine (2-9): servizio vincente Belotti per il 4-12, con il sestetto di Dilucia a tenere una elevata andatura. Martinelli a segno per il 10-16, Battaglia dall’altra parte prova a riavvicinare le campane, seguita nell’azione da Imbimbo e Passante (14-16). Di nuovo il cambio Puro-Biscardi, il margine resta intorno alle tre lunghezze però la Facilerent Molinari con Cuzzola si riporta a -1 (18-19). Cerignola ha la forza di reinnestare le marce alte, accumulando tre palle per il doppio vantaggio: Martinelli non sbaglia ed è 0-2 nel conto dei set. Due volte Dakaj dai nove metri per il 5-3 in apertura di terzo periodo, Castellano aggancia e Belotti mura Gurenko per il 5-6, l’opposto ucraino delle napoletane controsorpassa ma risponde Castellano. Bruno mura per il 7-9, ace di Cuzzola per il 10-9 per una sfida molto più livellata. La formazione locale accelera, in virtù di alcune sbavature avversarie, accumulando un bel gruzzolo: sul 16-12 c’è Di Antonio al servizio per le rossogialloblù, il divario resta di quattro (18-14). Arriva però un lungo e assai proficuo turno in battuta di capitan Biscardi, nel quale le cerignolane mettono a segno un robustissimo controbreak con le firme di Martinelli, Belotti ed Einarsdóttir (18-23). La regista islandese assegna la possibilità di cinque match point, alla seconda occasione è Castellano a concludere la contesa.

Successo pieno su un campo difficile per una Enzo Flv che continua ad evidenziare progressi e crescita nel suo cammino: anche nei momenti di difficoltà, la squadra risponde e sa come uscirne fuori, come nel caso del terzo set. Salgono a 9 i punti in classifica del team rossogialloblù, che nel prossimo turno ospiterà sabato 28 la Pallavolo Rossano, in questo weekend costretta al riposo.

Di seguito il tabellino della Enzo Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Einarsdóttir 8, Biscardi 10, Martinelli 14, Castellano 10, Belotti 12, Bruno 1, Puro, Di Antonio, Quarto (L).