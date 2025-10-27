La Flv Cerignola cade di nuovo in trasferta, Monopoli si impone 3-1

Seconda sconfitta stagionale (e sempre in trasferta) per la Flv Cerignola, battuta nel primo derby stagionale del girone I di serie B2 dalla As Labruna Monopoli per 3-1 (15-25; 25-22; 25-23; 25-20 i parziali). Dopo un ottimo primo set, man mano le ofantine cedono all’impeto delle avversarie, brave soprattutto ad essere più lucide nei momenti clou dei set. Coach Dilucia, che ha dovuto rinunciare alla centrale Iacca, ha scelto inizialmente il 6+1 assortito con: Trinca al palleggio e Fanelli opposto; Giometti e Martinelli laterali; Piarulli e Mansi in posto 3, più Di Schiena libero. Dall’altra parte, Acquaviva ha risposto con: Moschettini in regia e Misceo sulla diagonale; Soleti e Gitti di banda; Ruggiero e Tornesello sottorete, con Ruffa in difesa. Buona la partenza delle ospiti, 4-6 con Martinelli: le rossogialloblù aumentano il divario sul 7-13 e gestiscono bene le situazioni, rivelandosi particolarmente efficaci in prima linea con le schiacciatrici. Giometti infatti sigla il 9-16, poi ben nove set point, concretizzati immediatamente dalla pipe di Giometti.

Cerignola avanti anche nelle prime battute della seconda frazione, seppur di stretta misura: 7-9 a firma Mansi, arriva la parità a quota 11 e il sorpasso delle biancoverdi che si portano sul 14-12 con Ruggiero a muro. Con lo stesso fondamentale Martinelli aggancia, la Flv di nuovo a mettere il naso avanti sino all’ace di Trinca che vale il 21-22: Monopoli però infila quattro realizzazioni di fila, Gitti manda le squadre al secondo cambio di campo. La formazione di Acquaviva sfrutta il momento positivo e conduce in avvio di terzo periodo: ace Ruggiero per il 9-6, Piarulli e Giometti confezionano il sorpasso (10-12). Si procede costantemente sul filo dell’equilibrio, all’insegna di break e controbreak: servizio vincente di Gitti per il 19-16, la coppia Mansi-Martinelli per il 20-21. Ace di Mansi per il 22-23, ma come nel set precedente, nel momento topico le ofantine staccano la spina: tre punti di fila della As Labruna, un muro sancisce il ribaltamento dei parziali.

Baresi che accelerano vistosamente nelle fasi iniziali del quarto parziale: 9-4 con alcune difese prodigiose e un attacco produttivo. Ciononostante, il sestetto di Dilucia prova a restare in scia e pian piano recupera: Martinelli per il pari 12, Giometti per il 12-13, con la novità inoltre di Puro per Trinca in regia e successivamente l’inserimento di Valecce in seconda linea. Monopoli non si abbatte e ripassa (Misceo per il 14-13), conservando due lunghezze di margine: Martinelli mantiene a -2 le ofantine (21-19), ma ancora una volta lo scatto conclusivo premia le locali, l’ace di Palmiotto sancisce la vittoria piena della As Labruna.

Restano così 3 i punti in classifica della Flv, in una graduatoria comunque assai corta e che certifica il livellamento del torneo. Servirà una immediata reazione nel prossimo impegno casalingo contro la Volare Benevento sabato prossimo, per tornare a fare risultato ed esibire una maggiore concentrazione e cattiveria agonistica.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Trinca 2, Fanelli 9, Giometti 21, Martinelli 22, Piarulli 9, Mansi 7, Puro, Di Schiena (L1), Valecce (L2).