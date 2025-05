La Flv Cerignola cerca la qualificazione sul Trepuzzi per continuare il percorso playoff

Nel ritorno della 2^ fase dei playoff promozione di serie C, la FLV Cerignola attende domani sera il Trepuzzi Volley, per conquistare la qualificazione al turno successivo. Nella sfida di andata, disputata in Salento sabato pomeriggio, la condotta del team di Cosimo Dilucia è stata esemplare: concentrazione ad alti livelli e percentuali molto più che soddisfacenti in tutti i fondamentali, reagendo in maniera decisa e organizzata anche nei pochissimi (e fisiologici) momenti di calo durante il corso del match. La prima metà del lavoro è stata compiuta, ma va necessariamente completata l’opera nel confronto del pala “Tatarella”: vietate distrazioni o sottovalutazioni di un avversario che, seppur battuto nettamente tre giorni fa, non arriverà sul Tavoliere con l’intenzione di fare la comparsa ed anzi si giocherà tutte le carte per mettere in bilico il passaggio alla prossima eliminatoria. Bisognerà mettere in campo le stesse peculiarità viste nella trasferta leccese: alle rossogialloblù bastano due set per archiviare la pratica, ma nello sport nulla è scontato e occorrerà lottare con ardore e intensità fin dal primo scambio. Servizio d’apertura della gara fissato alle ore 19, con la direzione arbitrale affidata alla coppia Amato-Magno.