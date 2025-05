La Flv Cerignola comincia bene i playoff, passando 0-3 a Trepuzzi

Al debutto nei playoff promozione di serie C, la Flv Cerignola passa 0-3 convincendo nel domicilio del Trepuzzi Volley, aggiudicandosi la vittoria nella gara di andata (15-25; 17-25; 15-25 i parziali). Coach Dilucia ha schierato il 6+1 tipo, formato da: Puro al palleggio e Novia opposto; Martinelli e Valecce laterali; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. De Vitis ha risposto inizialmente con: Abbracciavento in regia e Ascalone sulla diagonale; Mazzotta e Ciriani di banda; De Pascalis e Bove sottorete, con Manieri in difesa. Piarulli fa da padrona nei primissimi scambi, con le ofantine ben presto a scappare via: 1-7 a firma Martinelli, Novia sigla il 3-9 a dimostrazione di un’alta concentrazione con poche sbavature e una ottima fase di muro-difesa. Le accelerazioni delle ospiti sono notevoli, nel finale di set c’è l’ingresso di Rivarola e proprio l’italoargentina mette giù il pallone che porta le squadre al primo cambio di campo.

Nel secondo periodo le salentine provano ad entrare in partita, piazzando un minibreak (8-6) dopo un avvio più equilibrato: subito però le rossogialloblù tornano in parità e Valecce fa ace per il sorpasso. Martinelli a segno per l’8-12, con Cerignola ad aumentare le distanze sino all’11-18 con il muro di Novia. Trepuzzi però si serve di Ascalone per rosicchiare qualcosa, spingendosi sul 16-19: Valecce, un attacco avversario out e un servizio vincente di Novia per il 16-22. Piarulli e un errore delle salentine mandano in archivio la frazione, in cui nella Flv c’è stato spazio anche per Diciolla. Il sestetto di Dilucia vola subito al rientro in campo: ottima Valecce dai nove metri ed è 0-8, con una gestione sicura e senza fronzoli da parte di Puro e compagne. Mansi per il 3-11, le biancazzurre locali faticano e concedono parecchio in prima linea, così Cerignola amministra: Novia per dieci match point, la chiusura subito concretizzata da Piarulli.

Prestazione decisamente positiva da parte della Flv, incisiva con tutte le sue attaccanti e soprattutto brava a limitare le offensive rivali, minando le certezze delle leccesi. Mercoledì 21 al pala “Tatarella” è prevista alle ore 19 la gara di ritorno, in cui basta la conquista di due set per avanzare al turno successivo.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Puro 4, Novia 11, Martinelli 12, Valecce 6, Piarulli 12, Mansi 6, Rivarola 2, Diciolla, Di Schiena (libero).