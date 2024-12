La Flv Cerignola concede la rimonta alla vicecapolista Capurso, 2-3 al pala “Tatarella”

Una sfida adrenalinica, oltre due ore e mezza di alta pallavolo: la Flv Cerignola flirta con il successo, poi deve arrendersi alla rimonta dell’Orsacuti Volley Capurso, 2-3 al pala “Tatarella” (25-15; 25-14; 23-25; 23-25; 11-15 i parziali). Coach Dilucia ha schierato il consueto 6+1: Puro al palleggio e Novia sulla diagonale; Martinelli e Valecce di banda; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Cassano ha risposto con: De Vincenzo in regia e Capriati opposto; Stolca e Pisano di banda; Di Ciaula e Valenzano in posto 3 e Mastrorocco in difesa. Equilibrio iniziale fino al 9-6 locale, Martinelli a muro piazza il +4 provocando il timeout di Cassano: di nuovo la toscana e Piarulli (12-7) con una Flv che sfrutta benissimo il fondamentale del servizio. Sul 14-8 seconda interruzione ospite, Cerignola tiene alto il ritmo e continua a spingere (17-10): ace Martinelli (22-12), il lungolinea di Valecce chiude il set d’apertura.

Capurso parte meglio al rientro in campo, le ofantine agganciano e Piarulli mette la freccia sul 5-4: Novia mette giù due palloni con grande sagacia (8-5), Martinelli doppia le distanze poco dopo (10-5). Qualche errore delle padrone di casa porta le baresi ad accorciare (10-8), Novia rimette margine con colpi efficaci e precisi (13-8) e Cassano inizia a far ruotare diverse giocatrici dalla panchina: Piarulli attenta sottorete (17-10), Martinelli conclude uno scambio lunghissimo con Valecce due volte prodigiosa in difesa (21-13). Novia realizza il 24-14, un attacco out delle avversarie certifica il doppio vantaggio. Orsacuti avanti 1-5, le ragazze di Dilucia si avvicinano, prima di un altro break che costringe al timeout (4-8). Martinelli dai nove metri per il pari 8, sorpasso di Mansi e poi 10-8 ad aprire un segmento dove la situazione si ribalta ora dall’una, ora dell’altra parte. Servizio di Valecce (16-14), Capurso sempre a contatto ed è 18 pari, ace Puro e Novia (21-18) e poi 22-22: 23-22 di Novia, il servizio vincente di Stolca (23-24) è il preludio al punto che riapre i giochi.

Nella quarta frazione si viaggia punto a punto, fino al minibreak delle viaggianti (6-8): Piarulli ne mette cinque di fila, assicurando un buon solco (15-11), l’Orsacuti però conferma di essere in visibile crescita e pareggia a quota 16 con Capriati. Rossogialloblù sul +2 (18-16), Capriati non è d’accordo (19-20): Valecce a segno per il 23-22, solo che il sestetto di Cassano risponde colpo su colpo ribaltando il punteggio e portando la contesa al quinto set. Il tie break certifica la migliore condizione di energia e morale delle baresi, si va al cambio di campo sul 3-8: tuttavia, le ofantine non demordono e rimontano fino alle due lunghezze in tre occasioni (9-11, 10-12, 11-13) ma Capurso tiene botta e si aggiudica i due punti della vittoria.

Uno spettacolo gradito da un palazzetto gremito che ha tributato il giusto applauso ad una Flv che interrompe a cinque la serie di vittorie consecutive, ma resta l’orgoglio di aver tenuto testa alla vicecapolista. Sono 17 i punti in classifica delle rossogialloblù, che nel prossimo turno affronteranno sabato 14 un’altra formazione assai quotata e al vertice, l’Asem Bari.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Puro 3, Novia 23, Martinelli 21, Valecce 5, Piarulli 17, Mansi 6, Di Schiena (libero).