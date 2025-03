La Flv Cerignola espugna anche il pala “Poli”, 0-3 alla Dinamo Molfetta

Altra vittoria per la Flv Cerignola, nella 18^ giornata del girone A di serie C: intera posta conquistata al pala “Poli” sulla Dinamo Cab Molfetta, con il punteggio di 0-3 (17-25; 19-25; 16-25 i parziali). Coach Dilucia ha schierato il solito 6+1, formato da: Puro in regia e Novia opposto; Martinelli e Valecce laterali; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. D’Agostino per le padrone di casa ha scelto inizialmente: Mollica alzatrice e Deruvo sulla diagonale; Gentile e Binetti di banda; Lazzizzera e Gambardella sottorete, con De Palma in difesa. Le ofantine in avvio si portano sul 3-7 con le realizzazioni di Martinelli e Piarulli, Novia doppia le avversarie sul 6-12: il vantaggio si dilata ampiamente (9-21), così Dilucia inserisce prima Arcieri (a segno due volte) e poi Iungo. Si arriva così al 10-24, con le baresi però ad annullare sette palle set, prima che un attacco fuori misura di Gentile mandi le squadre al primo cambio di campo.

C’è Rivarola per Valecce in avvio di seconda frazione fra le rossogialloblù, che continuano a spingere: Martinelli sigla il 4-10, Novia mette giù il 6-15. Fa il suo ingresso anche la terza centrale Diciolla, ancora Novia tiene lontano le avversarie (13-21) ed è l’italoargentina Rivarola a piazzare il pallone del doppio vantaggio nel conto dei parziali. Il terzo periodo parte in maniera più equilibrata, con la Dinamo Molfetta ad acquisire due lunghezze di margine (6-4): ace di Puro per il pari 7, il sorpasso si compie con un servizio vincente di Mansi e la segnatura di Rivarola (9-11). Da quel momento in poi, Cerignola innesca l’accelerazione decisiva: le locali sbagliano in prima linea, Piarulli in posto 3 dà l’11-19. Spezzone conclusivo con spazio anche per Massafra e il secondo libero De Salvo, Martinelli scrive la parola fine del match.

Pur se a sprazzi, la Flv ottiene la decima affermazione consecutiva fra campionato e coppa Puglia, rispettando la consegna di avere la meglio su una rivale di minore caratura: diventano 42 i punti in classifica delle cerignolane, attese domenica prossima dal confronto interno con il Trani al pala “Tatarella”.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Puro 2, Novia 11, Martinelli 13, Valecce, Piarulli 13, Mansi 4, Arcieri 2, Iungo, Rivarola 5, Diciolla, Massafra, Di Schiena (L1), De Salvo (L2).