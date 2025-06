La FLV Cerignola espugna Monteroni e si porta in vantaggio nella finale playoff

Grandissima vittoria della Flv Cerignola, nella gara 1 della finale playoff del campionato di serie C: espugnato il pallone tensostatico di Monteroni 0-3 (21-25; 18-25; 20-25 i parziali). Coach Dilucia conferma l’abituale 6+1, con: Puro in regia e Novia opposto; Martinelli e Valecce laterali, Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Progna ha risposto inizialmente con: Lerario al palleggio e Romano sulla diagonale; Refolo e De Nigris di banda; Barba e Corsaro sottorete, con D’Onofrio in difesa. Punto a punto in avvio di match, Martinelli sigla il 7-8, poi le ofantine mettono da parte altre due lunghezze, in seguito al ritorno delle salentine. Novia segna il 10-14 e Martinelli segue subito dopo, le ospiti sono decisamente sul pezzo e continuano a fare male in prima linea (dentro anche Rivarola per Valecce): muro di Mansi per il 15-21, Martinelli assegna sei set point, la stessa toscana manda le squadre al cambio di campo.

Al rientro sul rettangolo di gioco, la Flv continua imperterrita la sua azione, allungando fin da subito in maniera corposa: nel frangente la protagonista assoluta è Piarulli, che attacca con gran profitto in primo tempo e tocca quasi tutti gli attacchi avversari (3-11). Puro varia le alzate per le sue attaccanti, Novia e Mansi mantengono ampio il divario (9-17): Monteroni prova a scuotersi con il servizio della seconda palleggiatrice Clementi (16-21), Rivarola fa ace per il 16-23 e Martinelli certifica il doppio vantaggio. Sono sempre le rossogialloblù a menare le danze (4-5), un errore di De Nigris per il 7-9, ma arriva il pari 9 e il sorpasso di Romano con le salentine impegnate a riaprire la contesa. Martinelli controsorpassa (9-11), servizio vincente di Puro, Novia e Piarulli per il punteggio che va sul 12-16. La gestione dello spezzone conclusivo è esemplare da parte di Cerignola, che chiude a doppia mandata la seconda linea e piazza l’accelerazione decisiva: Mansi per il 14-21, al quarto di sette match point a disposizione, sempre la solita e scatenata Martinelli scrive la parola fine della partita.

Una prestazione di squadra eccellente della Flv, che ha sbagliato pochissimo e sostenuta da tifosi arrivati fin nel Salento per l’importante appuntamento. Mercoledì, alle ore 19.30, al pala “Tatarella” il match di ritorno, con la possibilità di chiudere in trionfo una stagione già ad altissimi livelli, ma con la prevedibile reazione da contenere di un Monteroni in cerca di riscatto.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Puro 3, Novia 8, Martinelli 19, Valecce, Piarulli 14, Mansi 8, Rivarola 3, Di Schiena (libero).