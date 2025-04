La Flv Cerignola impegnata domani nella final four di coppa Puglia

Il weekend pasquale come di consueto manda in pausa il torneo di serie C, lasciando spazio alla final four di coppa Puglia: manifestazione alla quale parteciperà la FLV Cerignola, in virtù del quarto posto ottenuto al termine del girone d’andata. La formazione allenata da Cosimo Dilucia sfiderà in semifinale domani la Combivox Orsacuti Capurso, nell’altra parte del tabellone invece ci sono Zest Terlizzi ed Asem Bari: le vincenti si affronteranno nella finale, in programma alle ore 17. Le rossogialloblù arrivano all’appuntamento sulla scorta del rotondo e importante successo sull’Asem Bari di domenica scorsa, frutto di una prestazione concreta, con poche sbavature e di grande sostanza, per il morale e la classifica. Recentissimo l’ultimo precedente con le biancazzurre, perché due settimane fa (e sempre al pala “Padovano”) il risultato fu una sconfitta al tie break, che ha interrotto una serie utile durata dodici gare.

La preparazione al match si è svolta con serenità ed attenzione, con l’intento preciso di non commettere errori oltremisura come accaduto nel confronto di campionato, agevolando il compito di una squadra indubbiamente già forte e completa di suo, come il primato in classifica di Capurso testimonia. Organizzatrice dell’evento, la società barese vorrà sicuramente regalare una giornata memorabile alla sua gente: da parte loro, le ofantine metteranno in campo grinta e determinazione per provare a prendersi una parziale rivincita. Primo servizio alle ore 11: di certo sarà una bella giornata di sport e calore sugli spalti, con il pullman riservato ai tifosi della FLV pronti a sostenere capitan Puro e compagne.