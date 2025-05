La Flv Cerignola sale al terzo posto con il successo 3-0 sulla Primadonna Bari

Nella penultima giornata della regular season del girone A di serie C, la Flv Cerignola supera 3-0 la Primadonna Bari al pala “Tatarella” (25-10; 25-21; 25-22 i parziali): vittoria arrivata con un po’ più di fatica del previsto, essenziale però per scavalcare Terlizzi al terzo posto in classifica. Coach Dilucia ha schierato il 6+1 formato da: Puro in regia e Rivarola sulla diagonale; Martinelli e Valecce laterali; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Mazzotta ha risposto inizialmente con: Lapenna al palleggio e Panza opposto; Volpe e Colonna di banda; Mastropasqua e Iannone sottorete, con Emilio in difesa. É 6-1 in apertura per la Flv, che aumenta il distacco sull’11-4 con Rivarola: l’ampio margine permette man mano gli ingressi dalla panchina di Arcieri, Lupi, Iungo, Diciolla e De Salvo, la prima frazione va in archivio con un ace di Martinelli.

C’è Lupi per Rivarola fra le padrone di casa dall’inizio del secondo set, in cui le ofantine partono un po’ più lente (5-3): le ospiti agganciano una prima volta, poi Mansi mette a segno un minibreak (7-5) e la coppia Lupi-Valecce porta il punteggio sul 10-7. Meno continue e un po’ rilassate, le rossogialloblù consentono alle avversarie di rientrare, con il sorpasso firmato Volpe (12-13) cui segue il +2 (13-15). Dilucia chiama timeout sul 15-17, la fase di alternanza al comando viene interrotta dallo spunto arrivato sul 20 pari: quattro punti di fila e al secondo set point si va al nuovo cambio di campo. Primadonna sull’1-4 all’alba del terzo periodo, parità a quota 5 e sorpasso in virtù di alcuni errori baresi: il team di Mazzotta però insiste (6-8) spinto da Volpe, l’ace di Lapenna fa 7-11. Cerignola si avvicina, ma permane una certa incostanza, così le biancorosse se la giocano con molto onore spingendosi sul 14-18. Rivarola (di nuovo in campo in posto 2) per il 18 pari, Piarulli a muro mette la freccia per l’interruzione di Mazzotta: fondamentali i punti realizzati da Valecce (il 21 e il 22-19), buoni per creare quello scarto che porta poi a tre match point. Alla seconda occasione, Martinelli piega definitivamente la resistenza delle orgogliose baresi, pur presentatesi con diverse defezioni.

Flv che tocca i 61 punti in classifica e si insedia sul gradino più basso del podio, sfruttando la caduta di Terlizzi a Turi: due le lunghezze da difendere all’ultima giornata, che vedrà le cerignolane impegnate nella trasferta contro il Maxima Volley penultimo, sabato prossimo.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Puro 5, Rivarola 9, Martinelli 16, Valecce 7, Piarulli 8, Mansi 6, Arcieri, Lupi 2, Iungo, Diciolla, Di Schiena (L1), De Salvo (L2).