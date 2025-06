La Flv Cerignola sciupa il doppio vantaggio e si fa rimontare dalla Gioiella Volley Academy

La Flv Cerignola cede al tie break nella gara 1 della 4^ fase playoff promozione di serie C: la Gioiella Volley Academy rimonta al pala “Tatarella” (25-17; 25-11; 23-25; 18-25; 15-17 i parziali). Due set decisamente perfetti, poi le ofantine progressivamente hanno perso smalto mentre le avversarie sono salite decisamente di tono, completando così il ribaltone. Coach Dilucia ha schierato l’abituale 6+1 composto da: Puro al palleggio e Novia opposto; Martinelli e Valecce laterali; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. De Robertis ha risposto con: Berardi in regia e Masiello sulla diagonale; Pavone e Kohler di banda; Kabunda e Buttiglione sottorete, con Schena in difesa. Dopo i due punti iniziali ospiti, 4-2 Flv: Piarulli fa 6-3, ma Gioia con Masiello si avvicina (10-8); Martinelli riporta le distanze a +4 (12-8), una invasione barese fa chiamare timeout a De Robertis. Le padrone di casa sfruttano a dovere il fondamentale del servizio, un lungo turno di Valecce e un punto di Puro per il 15-8: Mansi realizza il 17-9, ace di Puro per il 21-12. Nove set point, una Mansi concentrata in posto 3 conclude il primo set.

Parità a quota 4, Piarulli sorpassa e Novia mette giù il minibreak nelle prime fasi del secondo parziale, con le ofantine ad incrementare da lì in avanti in maniera considerevole lo scarto, attraverso i colpi di Martinelli, Novia e Piarulli (14-4). Sul 18-8 entra Rivarola per Novia, l’italoargentina va subito a segno con un ace: Piarulli archivia un periodo dominato dalla formazione locale. La Gioiella però non è affatto doma e lo dimostra in apertura del terzo periodo: il muro di Buttiglione vale il 5-8, anche se le rossogialloblù accorciano (7-8). Masiello riallunga (7-13), torna in campo Rivarola e da lei parte il controbreak per arrivare al pari 13: primo tempo di Mansi a siglare il 18-17, risponde dai nove metri Kabunda (18-19) per avviare un altro scatto barese. Diciolla in battuta sul 19-21, 21-22 Cerignola ma poi 21-24 delle ragazze di De Robertis: due palle set annullate, ma Kohler riapre i giochi.

Puro e Mansi per il 6-4, Kohler mette la freccia per una Gioiella molto più incisiva al servizio: blockout Martinelli per il 13-11, sempre Kohler pareggia e porta avanti le biancorosse, accompagnata da Kabunda (13-16). Le ospiti accelerano notevolmente, con l’apporto in fase offensiva anche di Pavone, allungando così il match al tie break. La frazione decisiva è nel segno dell’equilibrio: una dubbia chiamata arbitrale vale il 5-7 per le ospiti, che vanno al cambio di campo sul 5-8. Cerignola prova a rientrare, agganciando a quota 11: finale punto a punto, Novia consegna un match point che il team cerignolano non concretizza, si va ai vantaggi dove alla seconda opportunità sono le murgiane a prevalere.

Inevitabile l’amarezza fra le rossogialloblù, per un incontro che sembrava in pugno: la pallavolo però è così e la Gioiella ha dimostrato nuovamente di essere squadra quadrata e capace di reagire, come visto nel proprio cammino playoff. Nulla però è ancora perduto e mercoledì è prevista la sfida di ritorno al pala “Kouznetsov”: alla Flv servirà una impresa (vincere da tre punti o al tie break per andare al golden set), per accedere alla finalina promozione.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Puro 7, Novia 9, Martinelli 27, Valecce 4, Piarulli 17, Mansi 12, Rivarola 2, Diciolla, Di Schiena (libero).