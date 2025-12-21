La Flv Cerignola si arrende al Capurso nell’ultima gara del 2025

Terza sconfitta consecutiva per la Flv Cerignola, che nell’undicesima giornata del girone I di serie B2 cede 0-3 alla Combivox Orsacuti Capurso sul campo amico del pala “Tatarella” (20-25; 23-25; 21-25 i parziali). Prova sottotono delle rossogialloblù, costrette ad inseguire tranne rari casi nel corso del match e senza il mordente esibito nella trasferta di Salerno. Coach Dilucia ha schierato inizialmente il 6+1 formato da: Trinca in regia e Fanelli opposto; Giometti e Martinelli laterali; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Cassano invece ha risposto con: De Vincenzo al palleggio e Capriati sulla diagonale; Cont e Facendola di banda; Lo Basso e Valenzano sottorete, con Mastrorocco in difesa. Capurso avanti 2-6 nelle prime fasi, servendosi di un ottimo servizio ma Cerignola si avvicina (7-9) con la fast di Mansi, prima di un nuovo allungo delle ospiti (7-11), maggiormente efficaci in prima linea (9-15). Le baresi gestiscono senza particolari problemi, padrone di casa invece piuttosto discontinue in attacco, così si va al primo cambio di campo.

Al rientro sul parquet è 6-1 Flv, con le avversarie meno precise nel frangente: Cont però riavvicina la sua squadra (7-4), si procede con le ofantine avanti col minimo scarto ma ancora Cont aggancia a quota 9. Due volte Martinelli per l’11-9, sul pari 11 Dilucia cambia la diagonale, inserendo Puro e Rivarola. Dopo un sorpasso di Capurso, Giometti rimette la freccia, Piarulli a muro per il 16-13: ace Capriati per il 17 pari, De Vincenzo risolve per il 18-19. Finale in bilico, con la Combivox a detenere due lunghezze: annullato un set point, è Facendola a consegnare il doppio vantaggio alle viaggianti. Resta Puro in regia e torna Fanelli in posto 2, solo che le biancazzurre continuano a menare le danze (2-4): Martinelli e Giometti provano a dare uno strappo (10-7), Cont stoppa Mansi a muro e sigla in parallela il 12-13. Capriati allunga (11-14), le rossogialloblù accorciano sino al 14-15: un attacco out di Martinelli spinge le avversarie sul 16-20, padrone di casa che arrivano sul 19-21 prima della definitiva accelerata di Capurso. Con quattro match point a disposizione, Capriati alla seconda occasione pone fine al confronto e certifica la settima vittoria di fila delle baresi.

Primo stop casalingo del campionato per la Flv, che giunge alla pausa natalizia occupando la nona posizione con 17 punti, vantando un buon margine sulla zona retrocessione: alla ripresa del torneo, sabato 10 gennaio, nuovo impegno duro in casa di Isernia, terza forza del raggruppamento.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Trinca 2, Fanelli 4, Giometti 12, Martinelli 9, Piarulli 9, Mansi 5, Rivarola 1, Puro, Di Schiena (L).