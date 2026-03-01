La Flv Cerignola si impone a Benevento al tie break, al termine di una dura gara

Una sfida vibrante e combattuta, con la Flv Cerignola che al quinto set ha prevalso in casa della Volare Benevento (23-25; 18-25; 25-18; 25-23; 9-15 i parziali). Coach Dilucia ha schierato il 6+1 formato da: Trinca in regia e Fanelli sulla diagonale; Giometti e Martinelli di banda; Iacca e Piarulli centrali, più Di Schiena libero. Franzese ha risposto con: Gitti al palleggio e Hurenko opposto; Colella e Di Gangi laterali; Lamparelli e Gentili sottorete, con Luraghi in difesa. Giometti innesca il 2-5 in apertura, il primo tempo di Piarulli vale il 3-8: corposo break però delle padrone di casa con un lungo turno dai nove metri di Di Gangi, punteggio sul 10-8. Martinelli pareggia a 11 e a muro rimette la freccia, Volare di nuovo avanti e ancora ribaltamento ospite: ace Iacca per il 15-17, Fanelli di fino per il 16-19 ma le sannite agganciano a 20, fast di Gentili e altro punto per il 22-20. Altra parità a 23, Martinelli per il set point, concretizzato da Fanelli con un servizio vincente.

Al rientro sul rettangolo di gioco, nuova partenza lanciata delle ofantine (2-7) con Giometti in evidenza: ace Trinca e Iacca a muro per il 5-11, con vantaggio che si allarga sino al 5-14, aumentando progressivamente. Sul 9-19 entra Rivarola per Martinelli, poi la toscana rientra sul 16-21 a causa di una eccessiva rilassatezza del sestetto di Dilucia. Alla seconda occasione, Giometti manda le squadre al cambio di campo. Terza frazione che parte in equilibrio, Di Gangi però crea fastidi dal servizio (6-3) eppure le cerignolane accorciano (6-5): Benevento doppia le distanze (10-5), sfruttando gli errori avversari. Tuttavia le rossogialloblù restano in scia, ingaggiando un duello di cambipalla: successivamente c’è lo scatto delle locali (19-15), che mantengono il comando nonostante il riavvicinamento della Flv. Sul 21-17 Puro per Trinca, ma la Volare acquista sempre più margine, riaprendo i giochi.

Il primo break del quarto periodo è di Giometti a muro su Lamparelli (3-5), le campane non demordono (pari 7) e ancora +2 delle viaggianti (7-9). Iacca avvia una progressione (8-12), perfezionata da Martinelli sul 13-18: Hurenko fa risalire la corrente ad un Benevento che così recupera tutto lo scarto, risponde Cerignola con un ulteriore +3. Non è l’azione decisiva, perché il pareggio a 21 agevola il finale ad alti giri delle giallorosse, trascinate da Hurenko, portando la contesa al tie break. Il set corto vede le ofantine primeggiare sin da subito, si va sul 2-8 al cambio di campo: la Volare cerca di ricucire (6-11), sul 7-12 c’è una espulsione per un componente della panchina di casa, episodio che non scompone Di Schiena e compagne. Con cinque palle match, alla prima opportunità viene certificato il successo rossogialloblù.

Prestazione a corrente alternata di una Flv comunque brava a prevalere su un campo ostico per chiunque: la seconda affermazione esterna consecutiva vale un altro passo verso la salvezza, toccando i 30 punti in classifica. Nel prossimo turno, sabato 7 marzo ci sarà il derby regionale con Monteroni al pala “Tatarella”, salentine ieri anch’esse vittoriose 3-2 su Capurso.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Trinca 3, Fanelli 6, Giometti 22, Martinelli 25, Iacca 12, Piarulli 8, Rivarola, Puro, Di Schiena (L).