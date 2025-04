La Flv Cerignola si piega solo al tie break alla capolista Capurso

Nel big match della 22^ giornata del girone A di serie C, la Flv Cerignola cede al tie break alla capolista Combivox Orsacuti Capurso (25-17; 16-25; 20-25; 25-19; 15-13 i parziali) in un confronto appassionante e di grandissimo livello, deciso da piccoli dettagli. Coach Dilucia ha schierato il consueto 6+1, formato da: Puro in regia e Novia opposto; Martinelli e Valecce laterali; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Il tecnico Cassano ha risposto con: De Vincenzo al palleggio e Capriati sulla diagonale; Stolca e Pisano di banda; Di Ciaula e Valenzano sottorete, con Mastrorocco in difesa. Si procede punto a punto in avvio sino all’8-6 realizzato da Pisano in parallela, Stolca ferma Novia per il 12-7 con conseguente timeout di Dilucia. Stolca ancora a segno, le padrone di casa mantengono le distanze cercando sistematicamente o quasi Martinelli in ricezione per inibire la sua attività in attacco (17-10), sul 19-14 c’è Rivarola per Valecce fra le ospiti per cercare di invertire la tendenza, le baresi però non calano l’attenzione e fanno propria la frazione inaugurale.

Al rientro sul rettangolo di gioco 4-1 per Capurso, ma la Flv torna sotto sul 6-5, Novia a muro aggancia e Martinelli mette la freccia: Stolca a rete per il 7-9, Piarulli attenta per l’8-11 con le ofantine adesso molto meglio disposte e focalizzate sul match, mentre le locali cominciano a concedere qualcosa in prima linea (9-15). Piarulli stoppa Stolca (11-18) e colpisce su una ricezione lunga, poi Martinelli amplia lo scarto: il posto 4 toscano consegna il set point, chiude Mansi a muro. Lieve vantaggio Orsacuti in apertura di terzo periodo, di Novia il 4 pari ma nuovo minibreak biancazzurro ed ace Stolca per il 7-4: di nuovo Rivarola in campo, Cerignola accorcia e pareggia a quota 9 con le avversarie ad effettuare diversi errori di misura. Fase livellata, 15-13 Combivox cui segue altra parità e sorpasso (15-17): Piarulli punisce una ricezione slash per il 16-19, la centrale e Valecce portano il sestetto di Dilucia al +5 (17-22). Cinque anche i set point, alla seconda occasione sempre Piarulli ribalta il conto dei parziali.

Reazione Capurso (5-1), Rivarola da il là per accorciare a -1, l’Orsacuti scatta di nuovo (8-5) ed accelera in maniera consistente servendosi della battuta (13-7): l’incontro è intensissimo e denso di scambi prolungati, quel gap però fa la differenza per trascinare la gara al tie break, perché la battistrada conserva il margine impedendo alle cerignolane di rimontare in maniera sostanziale. Nel set decisivo, due muri strepitosi di Piarulli valgono il 6-8 col quale si va al cambio di campo, prima che Capurso però trovi lo spunto per portarsi sul 12-8 spingendo parecchio al servizio. Baresi che aggiungono un’altra lunghezza per il cartellino rosso a capitan Puro, in seguito alle proteste per una dubbia chiamata arbitrale su un pallone per le locali giudicato buono, ma probabilmente out. Le ofantine non sono ancora domate, al servizio Rivarola innesca un controbreak (13-11) e vengono annullati due match point, un muro su Martinelli decreta la vittoria per la Combivox.

Termina a dodici la striscia di vittorie consecutive di una Flv uscita dal pala “Padovano” a testa altissima, consapevole di aver messo in difficoltà una squadra costruita per altre ambizioni e diversi mezzi. Sì è mossa comunque la classifica e con 52 punti la qualificazione ai playoff è aritmetica, ora quattro impegni per cercare di migliorare l’attuale piazza. A partire dal prossimo e altro incrocio di spessore di domenica prossima, quando sarà l’Asem Bari a fare visita al pala “Tatarella”.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto:

Puro 4, Novia 13, Martinelli 13, Valecce 5, Piarulli 17, Mansi 3, Rivarola 4, Lupi, Di Schiena (libero).