La Flv Cerignola si ritrova sul più bello, vittoria su Terlizzi al tie break

Nella prima giornata di ritorno del girone A di serie C, la Flv Cerignola vince al pala “Tatarella” contro la Zest Terlizzi, presentatasi sul Tavoliere come capolista: affermazione al tie break (25-19; 25-21; 17-25; 22-25; 15-10 i parziali), in una sfida combattutissima e ricca di emozioni. Coach Dilucia ha schierato il consueto 6+1, formato da: Puro in regia e Novia opposto; Martinelli e Valecce laterali; Antonella Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Terlizzi ha risposto con: Gagliardi al palleggio e Miriana Piarulli sulla diagonale; Altamura e Da Pisa di banda; Romano e Di Leo sottorete, con Massaro in difesa. Approccio migliore delle ospiti (2-6), Dilucia chiama subito timeout: le ofantine recuperano ed agganciano, Martinelli da seconda linea sorpassa (7-6), Novia piazza il mini break e va a segno dai nove metri per la prima interruzione delle viaggianti (11-8). Flv sempre avanti (15-12), le baresi tornano sotto (16-15) ma Novia mette giù il nuovo +3 (18-15): Piarulli tre volte a muro per il 21-15, due aces di Novia (24-16). Lupi per Valecce, il quarto set point è quello giusto.

Martinelli e Puro per il 7-2 in avvio di secondo parziale, Novia a segno per il 10-5: condotta egregia delle padrone di casa, che sporcano tantissimo a muro sugli attacchi rivali e sono efficaci al servizio. Impeccabile Martinelli (18-9), c’è Iungo per Puro per qualche scambio e sul 19-13 dentro Diciolla in battuta. La Zest si riavvicina macinando punti, giungendo perfino al sorpasso (20-21): Mansi per il 22-21, ace di Martinelli per tre set point, una invasione barese manda le squadre al secondo cambio di campo. Equilibrio nella fase d’apertura della terza frazione (6-4), Novia è l’artefice di un allungo di sei lunghezze (11-5): dall’altra parte la subentrata Rana bene dai nove metri, Terlizzi riduce (13-11) mentre Novia accumula punti personali per mantenere un break di scarto. É però pari 17, con le baresi a giovarsi di un ottimo turno di servizio di Precetaj (altro innesto dalla panchina), infilando una serie che porta a riaprire il match.

Le viaggianti continuano a spingere (2-5), sul 4-9 il tecnico di casa interrompe il gioco, con le sue ragazze un po’ giù di tono: la Zest riduce di netto i suoi errori (5-12), mentre le ofantine sono in chiara difficoltà, lasciando scappare le avversarie. Il tie break è la naturale conseguenza, malgrado un generoso però tardivo risveglio nella parte conclusiva del periodo. Il set decisivo non parte sotto i migliori auspici per le rossogialloblù (0-5), tre punti di fila segnano una sveglia, perché si va al cambio di campo sul 6-8: Novia acciuffa la parità, Martinelli in pipe mette la freccia, Mansi attenta sottorete e un attacco ospite fuori misura fanno 11-8. Sull’11-9 espulsa la giocatrice terlizzese Altamura, finale convulso ma Piarulli consegna quattro match point, con l’incontro chiuso da una incontenibile Novia.

Spedita nella prima metà di gara, in affanno nella seconda, ma di nuovo pimpante al momento giusto, quando il destino della contesa sembrava quasi scritto. La Flv ha dato dimostrazione di carattere e giusta mentalità, ottenendo un altro prestigioso successo dopo quello in coppa Puglia su un’altra battistrada del campionato. Sabato prossimo in calendario la trasferta con l’Amatori Bari, nuovo incrocio dal forte sapore playoff.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Puro 3, Novia 24, Martinelli 22, Valecce, Piarulli 13, Mansi 6, Lupi, Iungo, Diciolla, Di Schiena (libero).