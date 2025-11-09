La Flv Cerignola spreca un doppio vantaggio e viene battuta da Monteroni

Occasione mancata dalla Flv Cerignola che, nella quinta giornata del girone I di serie B2, viene rimontata e sconfitta dalla Leo Constructions Monteroni al tie break (18-25; 17-25; 25-15; 25-19; 16-14 i parziali). Ancora assente Iacca, coach Dilucia schiera inizialmente il 6+1 formato da: Trinca in regia e Fanelli sulla diagonale; Giometti e Martinelli laterali; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Dall’altra parte, Carratù sceglie in avvio: Paladini al palleggio e Kostadinova fuori mano; Campana e De Nigris di banda; Martella e Corsaro sottorete e D’Onofrio in difesa. Partenza livellata, con la Flv però a portarsi sul 6-10 con Fanelli e Martinelli: le padrone di casa tornano sotto e pareggiano, Martinelli da seconda linea fa 12-13 ma di nuovo parità a 15. Ancora il posto 4 toscano per il 16-18 e il 17-20, Fanelli e Trinca aumentano le distanze: Giometti per sei set point, basta il primo convertito dalla stessa banda per andare al cambio di campo.

Monteroni scatta sul 5-2 al rientro sul rettangolo di gioco, ace Giometti con l’aiuto del nastro per il pari 7 e la numero 96 a seguire mette la freccia (8-9) con in aggiunta il mini break Martinelli. Ofantine molto attente e concentrate, ben disposte in difesa e produttive in prima linea: Martinelli in grande spolvero piazza l’allungo del +5 (9-14) e Giometti allarga il divario (9-16). Ace Mansi (13-21), Martinelli segna il 16-24 e un servizio out di Kostadinova consegna il doppio vantaggio alle ospiti. Salentine a partire di nuovo meglio nella terza frazione, impostando ora tutto un altro ritmo: sul 9-4 per Cerignola c’è Puro in regia, sull’11-4 Dilucia chiama timeout. Le ragazze di Carratù sfruttano meglio le laterali con Campana e De Nigris e prendono il largo (14-6), mentre le rossogialloblù staccano un po’ la spina: un leggero recupero non evita la prosecuzione della sfida.

Di nuovo Trinca al palleggio nel quarto periodo, il duo Giometti-Martinelli dà lo spunto per il 3-6, cui segue un corposo controbreak della Leo Constructions con il turno dai nove metri di De Nigris (9-6). Cerignola rimonta sino al 10-8, Monteroni accelera nuovamente (15-9): Piarulli e compagne provano ad avvicinarsi (con Rivarola per Fanelli in posto 2, oltre al nuovo impiego di Puro) ma vengono tenute a distanza, così si va al tie break. La frazione decisiva – con la conferma di Rivarola – vede le cerignolane andare con Martinelli al cambio di campo sul 5-8: Mansi a segno in battuta per l’8-11, sembra una fase di gestione invece le leccesi ricuciono e agganciano a 13. Match point non concretizzato dalle ofantine, alla prima palla utile invece sono le biancorosse locali a festeggiare la conquista della vittoria.

Terza sconfitta esterna per la Flv, che guadagna sì un punto per la classifica ma portandosi dietro tanti rimpianti per ciò che poteva essere e non è stato: una squadra a due facce che fatica a chiudere le gare, dando modo a rivali comunque capaci e dotate di rientrare, capovolgendo l’inerzia dei confronti. Sale a 7 il totalizzatore delle rossogialloblù, che nel prossimo turno ospiteranno il Just British Volley Project Bari sabato prossimo, al pala “Tatarella”.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Trinca 1, Fanelli 7, Giometti 19, Martinelli 25, Piarulli 12, Mansi 4, Puro 1, Rivarola 1, Di Schiena (libero).