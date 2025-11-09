Contattaci al 3286684015
    La Flv Cerignola spreca un doppio vantaggio e viene battuta da Monteroni

    Set iniziali ad alto livello per le rossogialloblù, che poi subiscono la rimonta delle salentine anche nella frazione decisiva

    da Emanuele Parlati
    Occasione mancata dalla Flv Cerignola che, nella quinta giornata del girone I di serie B2, viene rimontata e sconfitta dalla Leo Constructions Monteroni al tie break (18-25; 17-25; 25-15; 25-19; 16-14 i parziali). Ancora assente Iacca, coach Dilucia schiera inizialmente il 6+1 formato da: Trinca in regia e Fanelli sulla diagonale; Giometti e Martinelli laterali; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Dall’altra parte, Carratù sceglie in avvio: Paladini al palleggio e Kostadinova fuori mano; Campana e De Nigris di banda; Martella e Corsaro sottorete e D’Onofrio in difesa. Partenza livellata, con la Flv però a portarsi sul 6-10 con Fanelli e Martinelli: le padrone di casa tornano sotto e pareggiano, Martinelli da seconda linea fa 12-13 ma di nuovo parità a 15. Ancora il posto 4 toscano per il 16-18 e il 17-20, Fanelli e Trinca aumentano le distanze: Giometti per sei set point, basta il primo convertito dalla stessa banda per andare al cambio di campo.

    Monteroni scatta sul 5-2 al rientro sul rettangolo di gioco, ace Giometti con l’aiuto del nastro per il pari 7 e la numero 96 a seguire mette la freccia (8-9) con in aggiunta il mini break Martinelli. Ofantine molto attente e concentrate, ben disposte in difesa e produttive in prima linea: Martinelli in grande spolvero piazza l’allungo del +5 (9-14) e Giometti allarga il divario (9-16). Ace Mansi (13-21), Martinelli segna il 16-24 e un servizio out di Kostadinova consegna il doppio vantaggio alle ospiti. Salentine a partire di nuovo meglio nella terza frazione, impostando ora tutto un altro ritmo: sul 9-4 per Cerignola c’è Puro in regia, sull’11-4 Dilucia chiama timeout. Le ragazze di Carratù sfruttano meglio le laterali con Campana e De Nigris e prendono il largo (14-6), mentre le rossogialloblù staccano un po’ la spina: un leggero recupero non evita la prosecuzione della sfida.

    Di nuovo Trinca al palleggio nel quarto periodo, il duo Giometti-Martinelli dà lo spunto per il 3-6, cui segue un corposo controbreak della Leo Constructions con il turno dai nove metri di De Nigris (9-6). Cerignola rimonta sino al 10-8, Monteroni accelera nuovamente (15-9): Piarulli e compagne provano ad avvicinarsi (con Rivarola per Fanelli in posto 2, oltre al nuovo impiego di Puro) ma vengono tenute a distanza, così si va al tie break. La frazione decisiva – con la conferma di Rivarola – vede le cerignolane andare con Martinelli al cambio di campo sul 5-8: Mansi a segno in battuta per l’8-11, sembra una fase di gestione invece le leccesi ricuciono e agganciano a 13. Match point non concretizzato dalle ofantine, alla prima palla utile invece sono le biancorosse locali a festeggiare la conquista della vittoria.

    Terza sconfitta esterna per la Flv, che guadagna sì un punto per la classifica ma portandosi dietro tanti rimpianti per ciò che poteva essere e non è stato: una squadra a due facce che fatica a chiudere le gare, dando modo a rivali comunque capaci e dotate di rientrare, capovolgendo l’inerzia dei confronti. Sale a 7 il totalizzatore delle rossogialloblù, che nel prossimo turno ospiteranno il Just British Volley Project Bari sabato prossimo, al pala “Tatarella”.

    Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

    Trinca 1, Fanelli 7, Giometti 19, Martinelli 25, Piarulli 12, Mansi 4, Puro 1, Rivarola 1, Di Schiena (libero).

