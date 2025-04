La Flv nella tana della capolista Capurso, Pallavolo Cerignola al “Dileo” contro Isernia

Sabato in campo per entrambe le nostre formazioni femminili di volley, impegnate una in casa e l’altra in trasferta, nel quadro della 22^ giornata dei rispettivi campionati. Nel girone I di serie B2, la Mandwinery Pallavolo Cerignola riceve al pala “Dileo” (ore 18) l’Europea 92 Isernia. Le ragazze allenate da Annagrazia Matera sabato scorso hanno espugnato Cutrofiano col punteggio di 0-3, superando un ostacolo non semplice vista la vivacità delle giovani salentine, in particolare nel secondo set. Il quarto successo consecutivo tiene sempre in piazza d’onore le fucsia, per le quali inizia la volata per un piazzamento nei playoff. Si trova a metà classifica Isernia, con la settima piazza e 30 punti totali (bilancio di dieci vittorie e undici sconfitte): alle molisane di coach Tarquini mancano pochi punti per conservare la categoria anche con l’ausilio dell’aritmetica e provengono dall’affermazione sul Cus L’Aquila nel precedente turno. Le centrali Petta e Micheletto, la laterale Soleti fra le giocatrici più interessanti dell’Europea 92, che proverà ad insidiare uno dei team meglio assortiti del raggruppamento. Ex di turno il posto 3 Murri, che insieme alle sue compagne cercherà di regalare una nuova gioia al sempre caloroso e trascinante pubblico amico, la Mandwinery vuole difendere a tutti i costi la postazione valida per la postseason.

L’incontro di cartello senza dubbio è nel girone A di serie C, con la Flv ospite della capolista Orsacuti Capurso (ore 19.30). Il sestetto di Cosimo Dilucia ha infilato domenica scorsa la dodicesima vittoria consecutiva nel torneo, superando nettamente Acquaviva, concludendo alla perfezione il mese di marzo. Aprile però non sarà da meno in quanto ad intensità, a partire dalla sfida ormai alle porte che si ripeterà anche il 19 aprile nella semifinale di coppa Puglia. La Combivox del tecnico Cassano è meritatamente al comando, per il cammino più continuo e per la qualità dell’organico: 55 punti con un bilancio di diciannove successi e appena due sconfitte. Baresi con a disposizione tante frecce al proprio arco: dall’alzatrice De Vincenzo alle bande Stolca e Pisano, dall’opposto Capriati al libero Mastrorocco (solo per citarne alcune), in più il rinforzo invernale è stata il posto 4 Miccoli, ex Star Volley Bisceglie. Rossogialloblù che si approcceranno al match con la solita umiltà, la posta in palio è alta ma non c’è la pressione di dover ottenere assolutamente il salto di categoria: proprio con le prossime avversarie la Flv ha riportato l’ultima sconfitta lo scorso 8 dicembre, dando il via poi ad una grandissima rincorsa. Comunque vada a finire, sarà una partita avvincente e non priva di spettacolo, così come all’andata.