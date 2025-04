“La locanda di Emmaus-il Musical”: uno spettacolo musicale a Cerignola

Si intitola “La Locanda di Emmaus-Il Musical”, ed è uno spettacolo che parla al cuore…e alla memoria. C’è un cammino che si fa insieme. C’è una Locanda dove si spezza il pane e si ritrova la speranza. C’è un incontro che cambia la vita. “La Locanda di Emmaus” non è solo un musical. È una strada polverosa percorsa con il cuore in mano. È una pagina di Vangelo che si fa canto. È una carezza di Dio che ti sorprende lungo la via. Ed è dedicato a Ripalta Marino, anima ardente, figlia fedele di Don Bosco e di Madre Mazzarello. Con la passione di chi crede davvero, ha donato tutta sé stessa ai giovani, insegnando con la vita che Dio ci cammina accanto…anche quando non ce ne accorgiamo. Come Don Bosco, ha sognato in grande. Come Madre Mazzarello, ha servito con semplicità e profondità. Come i discepoli di Emmaus, ha saputo riconoscere il Risorto…e correre ad annunciarlo. Oggi, questo spettacolo è il nostro “grazie”.

Una preghiera che si canta, una speranza che si danza, un cammino che continua. Perché la morte non ha l’ultima parola. Perché il cuore salesiano non smette mai di amare. Perché Cristo è risorto, e la gioia è per sempre. Ripalta vive. Don Bosco sorride. Maria Ausiliatrice cammina con noi. Ingresso libero. Inoltre è previsto il sorteggio di un tablet con estrazione a fine spettacolo, a sostegno delle attività giovanili. Lo spettacolo si svolgerà alla presenza del Vescovo, Monsignor Fabio Ciollaro.

Personaggi e interpreti: Acab: Francesco Mastrogiacomo; Giacobbe: Davide Conte; Ruth: Carmen Ragone; Sara: Silvia De Angelis; Barabba: Rocco Palmiotto; Gioel: Alessandra Palmiotto; Azaria: Antonio Upupa; Giosia: Imma Parabola; Assim: Giusy Romagnuolo; Cleofa: Alessandro Pulcino; Barnaba: Giuseppe Matera; Zaccaria: Mariangela D’Agostino; Gesù: Michele Bellosguardo. Balli: Tea Parabola; Miriana Martire; Antonella Pia Parabola; Alessia Bancone; Giulia Palmiotto; Lucrezia Di Bartolomeo; Angela Quarto, Alessia Fiorino; Ileana Cirulli; Ilaria Testino. Lo spettacolo si terrà presso la Comunità educante Figlie di Maria Ausiliatrice in Via Savona 8-Viale Europa 9 a Cerignola.