    La magia del Natale arriva a Cerignola: accensione dell'albero e show in piazza Duomo

    La magia del Natale arriva a Cerignola: accensione dell’albero e show in piazza Duomo

    Spettacolo in centro per l’8 dicembre: la luce sarà la protagonista indiscussa

    da Redazione
    Sarà lo spettacolo della creazione e della meraviglia ad accompagnare l’accensione dell’albero di Natale che avverrà lunedì 8 dicembre in Piazza Duomo, a Cerignola. L’esibizione, eseguita dalla Compagnia dei Folli, inizierà per le ore 20:30. Il filo conduttore della serata sarà la luce. Quella che segna l’incipit assoluto del creato, nel suo essere ed esistere, e quella che abbellirà l’installazione natalizia che resterà in piazza per tutte le festività. Il pubblico verrà guidato attraverso un percorso sensoriale e visivo dove la luce sarà la protagonista indiscussa. Il fuoco, con la sua energia primordiale e la sua capacità di generare luce e calore, diventerà un elemento scenico cruciale. Lo spettacolo si arricchirà di sfere volanti, che fluttueranno nell’aria diffondendo bagliori e creando un’atmosfera magica. Effetti luminosi all’avanguardia trasformeranno lo spazio, mentre proiezioni dinamiche prenderanno vita su superfici inaspettate.

    “La magia dello spettacolo che verrà eseguito rispecchia in pieno quella particolare sensazione di incanto e meraviglia che tradizionalmente accompagna il periodo delle festività natalizie. Possiamo annunciare che si tratterà solo di un antipasto perché tante altre fantastiche attrazioni, alcune davvero sorprendenti, animeranno diversi angoli di Cerignola e permetteranno a cittadini e visitatori di trascorrere dei momenti di puro divertimento nella nostra città”. Così il Sindaco di Cerignola Francesco Bonito e i componenti della Giunta comunale.

    Sport

    Sport

    Pallavolo Cerignola in cerca di riscatto, trasferta abruzzese per la Flv

    Ancora un sabato in campo per entrambe le nostre formazioni di volley femminile, impegnate...
    Cultura

    Peppe Barra al Roma di Cerignola: una serata intima tra teatro e musica

    Sabato 6 dicembre alle ore 21.00 Peppe Barra torna al Roma Teatro di Cerignola...
    Attualità

    Comitato Commercianti e Partite Iva sull’anticipo della Ztl: «Noi non ascoltati»

    Pubblichiamo di seguito e integralmente, un comunicato stampa del Comitato a tutela dei Commercianti...
    Calcio

    Serie C, Audace Cerignola: Emmausso guida la classifica del C Gold Award 2025

    Prosegue il C Gold Award 2025, il sondaggio nazionale di Affidabile.org che premia il...
    Attualità

    Medici dall’Albania a Cerignola: cura dei capelli, salute, ricerca e confronto

    Cerignola ha ospitato uno degli appuntamenti più significativi dell’anno nel campo della tricologia e...
    Politica

    Cerignola, la zona a traffico limitato anticipata alle ore 19 per le festività natalizie

    A pochi giorni dall’Immacolata Concezione, data che segna tradizionalmente l’inizio delle festività natalizie, l’intera...

