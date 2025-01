La magia della musica apre il 2025 del Roma Teatro di Cerignola

Il 2025 del Roma Teatro di Cerignola si aprirà a suon di musica con il tradizionale Concerto di Capodanno dell’Orchestra Ico Suoni del Sud, in programma il 3 gennaio alle 19.30. A dirigere i 40 musicisti sarà la talentuosa Emilia Di Pasquale, pianista e compositrice di fama internazionale, con un curriculum che spazia dalla carriera concertistica alla composizione per orchestra. I suoi successi nei concorsi internazionali e le sue collaborazioni con importanti teatri e istituzioni musicali sono la garanzia di un’esperienza che arricchirà ulteriormente questo concerto, dedicato a brani immortali di Rossini, Bizet, Strauss e Čajkovskij, autori che hanno fatto la storia della musica con le loro melodie senza tempo.

“Grazie all’entusiasmo e al calore che il pubblico ci ha regalato negli ultimi due anni –afferma Simona Sala, Direttrice del Roma Teatro – abbiamo deciso di iniziare anche il 2025 con un evento musicale speciale. Questo concerto non è solo un modo per celebrare il nuovo anno, ma anche un’occasione per stimolare la crescita culturale e sociale della nostra comunità, che per l’occasione si arricchisce anche della presenza dei tanti concittadini tornati a Cerignola per le festività natalizie”. Il Concerto di Capodanno è il quinto appuntamento della stagione di prosa e intrattenimento 2024-2025 del Roma Teatro, che proseguirà domenica 12 gennaio con lo spettacolo per famiglie “Lo Scazzamurill” e mercoledì 22 gennaio con l’attore padovano Pierpaolo Spollon, che porterà in scena “Quel che provo dir non so”. Per maggiori informazioni, chiamare il numero 338.2511672 o visitare il botteghino, aperto tutti i giorni dalle 18:00 alle 22:00 e la mattina del martedì, giovedì, sabato e del giorno dello spettacolo dalle 10:00 alle 12:30. I biglietti sono disponibili anche su Ticketone e sul sito www.romateatrocinema.it.