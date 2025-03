La mindfulness al tavolo verde

Per molti il poker è solo un gioco, un modo per passare il tempo e divertirsi. Ma c’è anche chi prende questo gioco molto più seriamente, come i professionisti, per i quali ogni aspetto va curato per poter aumentare le possibilità di vincita sul lungo periodo. Anche aspetti che a prima vista possono sembrare molto distanti, come ad esempio la meditazione e in particolare la mindfulness.

L’approccio mentale dei pro

Per i giocatori di poker professionisti la psicologia è estremamente importante. D’altronde c’è chi dice che il poker sia più che altro un gioco psicologico. Lo stato mentale è fondamentale per consentire a un giocatore di avere una carriera di successo nel mondo del poker online e offline. Anche se per prima cosa ci si concentra sulle regole e sulla strategia, la psicologia si rivela la vera disciplina in grado di fare la differenza. In realtà, quando si parla di psicologia applicata al poker si intendono diverse aree di questa disciplina. Una delle più importanti è sicuramente la cosiddetta metacomunicazione, cioè l’insieme dei gesti involontari del corpo che contribuiscono a comunicare le nostre emozioni, molto più della comunicazione verbale. Al tavolo verde, saper cogliere nel linguaggio del corpo di un avversario un segno di incertezza, può essere rivelatore ad esempio di un bluff. E questo fa una grande differenza nel corso della mano. I cosiddetti ‘tell’ nel poker sono importantissimi e diversi campioni di Texas Holdem sono degli specialisti in questo campo. Tra l’altro è molto importante distinguere i cosiddetti falsi tell, cioè dei movimenti fatti dagli avversari allo scopo di depistare e mandare in confusione gli altri giocatori. E in tutto questo bisogna fare attenzione a non manifestare dei segnali – dal tremolio delle mani all’evitamento dello sguardo – che possano favorire l’avversario.

L’importanza della mindfulness

In questo contesto, anche lo stato mentale con cui ci si approccia al gioco non è da sottovalutare. Nel poker, infatti, si è chiamati a prendere in poco tempo delle decisioni che possono avere delle conseguenze economiche notevoli, basti pensare che ai tavoli finali dei tornei più importanti ci sono in ballo milioni di dollari. A questo aggiungiamo che spesso i giocatori restano al tavolo per ore, nelle quali è sempre richiesto un livello di attenzione altissimo. Basta una piccola distrazione e si potrebbero perdere moltissimi soldi. Per tutti questi motivi, da diversi anni i giocatori più forti sulla scena del poker sportivo hanno dichiarato di fare ricorso alla meditazione per migliorare il proprio stato mentale durante il gioco. In particolare, si è dimostrata molto apprezzata tra i pokeristi è la mindfulness, tanto che sono presenti diversi mental coach che hanno programmi specifici proprio per chi gioca a poker.

Cosa è la mindfulness

Oggi sempre più diffusa in ogni settore, la pratica della mindfulness nasce negli ambienti della psicologia con lo scopo di alleviare la sofferenza dei pazienti grazie alla consapevolezza di sé nel presente, che viene osservato in maniera distaccata e senza giudizio. In inglese mindfulness significa propriamente consapevolezza e le radici di questa disciplina affondano nella spiritualità e in particolare nel Buddhismo, che ha lo scopo di alleviare l’uomo dalla sofferenza intrinseca della vita. La pratica della mindfulness si può intendere come un processo che utilizza delle particolari tecniche di meditazione per portare l’individuo ad essere consapevole dei propri pensieri e della realtà che lo circonda in un determinato momento.

Perché è importante nel poker

Per i giocatori di poker professionisti la mindfulness è uno degli ingredienti che portano ad essere vincenti sul lungo e sul lunghissimo periodo. Chiariamo subito che questa pratica non migliora le abilità al tavolo verde, cioè non fa diventare più forti dal punto di vista strettamente tecnico. Per questo è necessario lo studio delle mosse e della strategia, oltre all’approfondimento della matematica e della scienza della probabilità. L’ambito nel quale la mindfulness può fare una significativa differenza è invece il mindset del giocatore. La mentalità è molto più importante di quanto di possa pensare comunemente e può influire sui risultati, almeno quanto o forse più della preparazione tecnica. Avere un mindset positivo non è sempre facile quando si gioca a poker, soprattutto dopo una mano non positiva. Nel caso di una ‘bad beat’ ci sono dei giocatori che incominciano a farsi prendere dallo sconforto e continuano a pensare all’errore compiuto o all’opportunità che hanno mancato. In questo modo perdono l’attenzione sulla sessione di gioco o sul torneo che sta continuando, peggiorando in questo modo la loro posizione. In questa situazione la mindfulness può aiutare a vedere in modo distaccato quanto accaduto e a concentrarsi sul momento presente, evitando di rivolgere l’attenzione al passato che, come sappiamo, non si può più cambiare. Per chi è allenato, grazie alla pratica quotidiana, può bastare una serie di respiri profondi per riportare l’attenzione al presente. Diversi giocatori hanno dichiarato di utilizzare proprio questa tecnica nei momenti “difficili” per evitare che possano – in un attimo – diventare catastrofici. Come abbiamo visto, la mindfulness può davvero fare la differenza nel poker ad alti livelli, ma può essere utile in generale per chiunque voglia giocare in modo più efficace.