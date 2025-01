La notte dello shopping a Cerignola: una costellazione di talenti musicali

Cerignola è pronta a brillare sotto un cielo di stelle musicali! Domani 4 gennaio 2025, il corso principale della città diventerà un universo di emozioni, shopping e musica, dove ogni gruppo musicale sarà una stella che illuminerà la notte più attesa dell’anno.

UN FIRMAMENTO DI TALENTI

Black Davis Duo – La Stella Polare della Musica Acustica

Con la voce cristallina di Angela Davis Loconte e la chitarra raffinata di Pietro Loconte, questo duo guiderà il pubblico in un viaggio tra pop nazionale e internazionale, arricchito da brani inediti ed emozionanti collaborazioni. Un’esibizione che promette magia e raffinatezza.

YourMusicBand Quintet – L’Orchestra delle Comete

Maestri formati in conservatorio e veterani di festival jazz, teatri e programmi Rai. Con collaborazioni che spaziano da Gino Paoli a Amy Stewart, il loro sound sofisticato e potente è pronto a lasciare tutti a bocca aperta.

Popular Music Band Teen – Le Stelle Nascenti di Cerignola

Giovani talenti locali porteranno energia e freschezza sul palco con un repertorio pop-rock e natalizio. Un gruppo che celebra la musica come strumento di aggregazione sociale e inclusività.

Gadjos Band – Le Meteore di XFactor 2024

Dopo il successo nel celebre talent show, i Gadjos promettono uno spettacolo vibrante e senza tempo. Dai classici degli anni ‘60 al rock più attuale, la loro energia travolgerà il pubblico.

Dune Buggy Street Band Show – La Via Lattea Itinerante

Performance itineranti che trasformeranno le strade in un grande spettacolo musicale. Note dinamiche e coinvolgenti per chi ama vivere la musica da vicino, senza barriere.

Emmeyra Street Band – La Galassia dell’Intrattenimento

Una band di strada pronta a coinvolgere grandi e piccini con ritmi travolgenti e performance interattive. Perfetta per chi cerca una festa in movimento.

The Musicomio – Stelle Danzanti tra Ironia e Talento

Ironia, ritmo e talento si fondono per uno spettacolo originale e spensierato. Una performance pensata per far sorridere e divertire.

Guitar And Voice – La Luna della Musica Intima

Un duo chitarra e voce che offrirà momenti di relax e dolcezza, perfetti per chi cerca un’atmosfera più raccolta e romantica.

Negozi aperti fino alle 23:00 con sconti stellari e occasioni imperdibili. Parcheggi custoditi nei punti strategici della città garantiranno una serata all’insegna della sicurezza e del relax:

Tamoil

Famila

Sottopasso 1° Maggio

Sottopasso Comune

Conad

Per la prima volta, uno spettacolo senza palco che attraverserà le vie del centro con musica, gadget e animazione, portando ritmo ed energia ovunque. Organizzato dall’Associazione Commercianti di Cerignola con il patrocinio del Comune di Cerignola, questo evento promette emozioni indimenticabili. Preparati a lasciarti guidare dalla musica e dalle offerte straordinarie in una serata che sarà davvero stellare!