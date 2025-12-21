La Pallavolo Cerignola chiude il 2025 con una vittoria: Arzano battuta 3-1

La Pallavolo Cerignola saluta il 2025 con una vittoria importante davanti al proprio pubblico, superando Arzano Volley per 3-1 nell’ultima gara dell’anno disputata al PalaDileo. Coach Annagrazia Matera è costretta a fare i conti con un sestetto d’emergenza, privo di Hujanen, fuori per infortunio. L’approccio alla gara è comunque positivo, ma nel primo set sono le ospiti a partire meglio, imponendo ritmo e fisicità. Le fucsia provano a rientrare nel finale, ma Arzano resiste e chiude il parziale 23-25. Nel secondo set l’equilibrio regna sovrano. Decisivo l’ingresso dalla panchina di Cianciotta, protagonista di una prestazione di grande sostanza che le consentirà di chiudere il match con 12 punti a referto. Cerignola cresce alla distanza, trova continuità in attacco e si aggiudica il parziale 25-23, ristabilendo la parità.

Il terzo set vede le fucsia prendere in mano il gioco con maggiore sicurezza. A guidare la squadra è il capitano Serena Moneta, che chiuderà la gara in doppia cifra con 16 punti, trascinando le compagne verso il 25-19 che vale il sorpasso nel conto dei set. Il quarto parziale è il più combattuto della serata. Cerignola spinge con decisione, trovando in Pomili il terminale offensivo più efficace: l’opposta sarà top scorer dell’incontro con 20 punti. Si arriva ai vantaggi, con Arzano capace di annullare due match point, ma alla fine sono le fucsia a chiudere 27-25, conquistando una vittoria meritata.

Nel post-gara, il vicepresidente Pierluigi Lapollo ha sottolineato le difficoltà affrontate in questi mesi: «Abbiamo dovuto convivere con infortuni importanti e con il freddo al PalaDileo, che ha inciso sul lavoro quotidiano della squadra. Nonostante tutto, le ragazze non hanno mai mollato. Voglio ringraziare il nostro pubblico per il sostegno costante in un campionato lungo e difficile come la Serie B1 nazionale». Con questo successo, la Pallavolo Cerignola va in pausa natalizia con fiducia e determinazione. Il campionato riprenderà l’11 gennaio, con l’impegno in trasferta contro Castellana Grotte.