La Pallavolo Cerignola in udienza dal Santo Padre: un evento straordinario il 21 gennaio

La Pallavolo Cerignola vivrà un momento di altissimo valore simbolico e umano: mercoledì 21 gennaio la società fucsia sarà ricevuta in Udienza Generale dal Santo Padre, presso l’Aula Paolo VI in Vaticano. Un appuntamento eccezionale che unisce sport, fede e valori, confermando il forte legame che da sempre contraddistingue il percorso della Pallavolo Cerignola, attenta non solo ai risultati sportivi ma anche alla crescita umana e culturale della propria comunità. La partecipazione all’Udienza rappresenta un’occasione unica per dirigenti, atlete, staff e tifosi di vivere un’esperienza intensa e profondamente significativa. Il viaggio prevede partenza alla mezzanotte di martedì, con rientro previsto nella serata di mercoledì. I posti sono limitati e la quota di partecipazione è fissata in 40 euro a persona.

Le parole del vicepresidente, Pierluigi Lapollo: «Essere ricevuti dal Santo Padre è un grande onore per tutta la Pallavolo Cerignola. La fede è un dono e un valore che accompagna il nostro percorso sportivo e umano. Questo incontro rappresenta un momento di riflessione profonda, di condivisione e di responsabilità: portare i nostri colori in un contesto così alto ci riempie di orgoglio e ci ricorda che lo sport può e deve essere veicolo di valori autentici». La Pallavolo Cerignola invita chiunque voglia prendere parte a questo evento straordinario a prenotarsi scrivendo al numero 339-1734444, fino a esaurimento dei posti disponibili. Un viaggio che va oltre il campo da gioco, nel segno dell’identità fucsia, della fede e dell’appartenenza.