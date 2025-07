La Pallavolo Cerignola iscritta al campionato di Serie B1 2025/26

Nel giorno successivo al suo dodicesimo compleanno – celebrato l’8 luglio 2025 – la Pallavolo Cerignola ssd arl scrive una pagina indimenticabile della propria storia: è ufficiale l’iscrizione al Campionato di Serie B1 Nazionale per la stagione 2025/2026. Un traguardo atteso, costruito con dedizione, lavoro e un’identità sempre più forte, che porta oggi la società fucsia tra le protagoniste del volley nazionale. “Non potevamo chiedere di meglio: proprio a 24 ore dal nostro dodicesimo anniversario arriva la conferma dell’iscrizione alla B1. È un sogno che si realizza e che ci ripaga di ogni sacrificio fatto in questi anni -commenta il Presidente Matteo Russo -. Abbiamo costruito tutto partendo da zero, con la passione e l’orgoglio di rappresentare Cerignola. Questo è un traguardo di tutti”.

“La B1 è un premio al lavoro, alla costanza e alla visione. Ma soprattutto alle persone: atlete, staff, tifosi, sponsor. In dodici anni abbiamo dato forma a qualcosa che va oltre il volley. E ora siamo pronti a viverlo su un nuovo palcoscenico nazionale – dichiara il vicepresidente Pierluigi Lapollo -. Ce lo meritiamo. Se lo merita Cerignola”. Il PalaDileo è pronto a trasformarsi ancora una volta in un’arena di emozioni, pronta ad accogliere il grande volley nazionale. E ai tifosi, la società rivolge un invito speciale: continuare a vivere il sogno con orgoglio, entusiasmo e unità. La stagione 2025/2026 è ufficialmente partita. E sarà una stagione tutta da scrivere. In fucsia.