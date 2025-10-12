La Pallavolo Cerignola rimonta e batte al tie break la Femac Trestina

Inizia nel migliore dei modi l’avventura in Serie B1 per la Pallavolo Cerignola, che conquista una preziosa e sofferta vittoria per 3-2 sul difficile campo della Trestina Volley. Le fucsia di coach Annagrazia Matera, orfane della palleggiatrice Romina Courroux, hanno dato prova di carattere e determinazione, ribaltando una gara intensa e ricca di emozioni. Partenza convincente per le pantere, che nel primo set mostrano ordine e concretezza: il 19-25 finale premia la lucidità di capitan Moneta e compagne. Nel secondo parziale le fucsia partono fortissimo (0-5), ma le padrone di casa reagiscono con decisione, imponendosi 25-15 e riportando il match in equilibrio. Il terzo set vede le umbre ancora avanti, mentre Cerignola insegue e lotta fino al 25-21 finale, arrivato su un errore in attacco. Ma nel quarto arriva la reazione: set equilibrato e combattuto punto a punto, vinto dalle fucsia 22-25, che riaprono definitivamente il match.

Il tie-break è un’altalena di emozioni: dopo un ottimo avvio (11-14 grazie al turno in battuta di Hilkka Hujanen), Trestina trova la forza di pareggiare (14-14). Da lì in poi, una serie infinita di vantaggi e controvantaggi, fino al 18-20 che regala la prima vittoria stagionale alla formazione cerignolana. Un successo fortemente voluto, arrivato con carattere e cuore, che segna nel migliore dei modi l’esordio assoluto della Tenute Manduano Cerignola nel campionato di Serie B1 nazionale.