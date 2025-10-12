Contattaci al 3286684015
    La Pallavolo Cerignola rimonta e batte al tie break la Femac Trestina

    La Pallavolo Cerignola rimonta e batte al tie break la Femac Trestina

    Esordio da applausi per le fucsia, che conquistano il primo storico successo nella terza serie nazionale

    SportVolley

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Inizia nel migliore dei modi l’avventura in Serie B1 per la Pallavolo Cerignola, che conquista una preziosa e sofferta vittoria per 3-2 sul difficile campo della Trestina Volley. Le fucsia di coach Annagrazia Matera, orfane della palleggiatrice Romina Courroux, hanno dato prova di carattere e determinazione, ribaltando una gara intensa e ricca di emozioni. Partenza convincente per le pantere, che nel primo set mostrano ordine e concretezza: il 19-25 finale premia la lucidità di capitan Moneta e compagne. Nel secondo parziale le fucsia partono fortissimo (0-5), ma le padrone di casa reagiscono con decisione, imponendosi 25-15 e riportando il match in equilibrio. Il terzo set vede le umbre ancora avanti, mentre Cerignola insegue e lotta fino al 25-21 finale, arrivato su un errore in attacco. Ma nel quarto arriva la reazione: set equilibrato e combattuto punto a punto, vinto dalle fucsia 22-25, che riaprono definitivamente il match.

    Il tie-break è un’altalena di emozioni: dopo un ottimo avvio (11-14 grazie al turno in battuta di Hilkka Hujanen), Trestina trova la forza di pareggiare (14-14). Da lì in poi, una serie infinita di vantaggi e controvantaggi, fino al 18-20 che regala la prima vittoria stagionale alla formazione cerignolana. Un successo fortemente voluto, arrivato con carattere e cuore, che segna nel migliore dei modi l’esordio assoluto della Tenute Manduano Cerignola nel campionato di Serie B1 nazionale.

