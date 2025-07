La Pallavolo Cerignola saluta e ringrazia le atlete in partenza

Con il termine ufficiale della stagione sportiva 2024/2025, la Pallavolo Cerignola desidera salutare e ringraziare profondamente tutte le atlete che non faranno parte del roster nella prossima annata agonistica. A tutte loro va il nostro più sincero e affettuoso grazie per l’impegno, la dedizione e l’amore con cui hanno onorato la maglia fucsia, contribuendo a scrivere una delle pagine più belle della nostra storia: la promozione in Serie B1. Salutiamo con riconoscenza Beatrice Pettinari, Sara Muraro, Donatella Fuoco, Arianna Giannone, Michela Greco, Giusy Finazzi, Chiara Adorni, Barbara Murri e Diana Giometti. Il PalaDileo non dimenticherà mai le emozioni che ci avete regalato. Sarete per sempre parte della nostra famiglia, e questa sarà sempre casa vostra. “A tutte le ragazze che ci lasciano dopo una stagione intensa, combattuta e indimenticabile, va il nostro grazie più sentito. Avete indossato la maglia con orgoglio, onorato il progetto, e lasciato un segno indelebile nel cuore della città. Fucsia una volta, Fucsia per sempre”, commenta Pierluigi Lapollo, Vicepresidente della Pallavolo Cerignola. Auguriamo a ciascuna di voi il meglio per il futuro, dentro e fuori dal campo.