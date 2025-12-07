Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeSportLa Pallavolo Cerignola torna alla vittoria: 3-0 su Jesi al pala "Dileo"

    La Pallavolo Cerignola torna alla vittoria: 3-0 su Jesi al pala “Dileo”

    Archiviata la serie di quattro sconfitte consecutive, le fucsia sempre in controllo nel match contro il fanalino di coda del raggruppamento

    SportVolley

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    La Tenute Manduano Pallavolo Cerignola torna a sorridere davanti al pubblico del PalaDileo, conquistando una brillante vittoria per 3-0 contro Pieralisi Volley Jesi e confermando solidità, concentrazione e crescita costante. Coach Annagrazia Matera riparte dal sestetto titolare ormai consolidato: Corroux in regia opposta a Pomili, Papagno e Torre al centro, Moneta e Hujanen in banda, con Francesca Galuppi nel ruolo di libero. Il match si mette subito in discesa per le fucsia, che nel primo set impongono ritmo e qualità in ogni fondamentale, trascinate da una Hilkka Hujanen particolarmente incisiva sia in attacco che in battuta. Le padrone di casa chiudono il parziale 25-14, dimostrando lucidità e ordine tattico. Il secondo set segue lo stesso copione: Cerignola domina in difesa e a muro, con una Viola Torre monumentale che firma 4 muri personali e contribuisce in maniera determinante all’allungo fucsia. Il parziale si chiude con un netto 25-11, frutto di precisione e aggressività controllata.

    Nel terzo set le ospiti provano a rientrare in partita, approfittando di qualche distrazione fucsia. Sul 11-11 coach Matera chiama un time-out che rimette ordine e determinazione nel gruppo. Il finale è un crescendo, guidato da una Alessia Pomili devastante: l’opposta chiude la gara con 16 punti, risultando la top scorer del match e firmando l’ultimo punto del definitivo 25-19. Prestazione convincente delle fucsia, che ritrovano fluidità e consapevolezza, sostenute dall’energia del pubblico del PalaDileo. Un successo importante in ottica classifica e morale, frutto di un collettivo unito e di un gioco sempre più solido. La Tenute Manduano Pallavolo Cerignola tornerà in campo sabato prossimo per un nuovo, fondamentale appuntamento di campionato a Torre Annunziata contro Oplonti.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Attualità

    Riapre la scuola a Tressanti. Proseguono intanto lavori e polemiche

    Il dibattito sul caso della Scuola di Tressanti, il presidio scolastico chiuso per 3...
    Calcio

    Cerignola-Casertana, al “Monterisi” confronto fra due squadre in forma

    Nella terzultima giornata di andata del girone C di serie C, l'Audace Cerignola ospita...
    Provincia

    Confcommercio Foggia rilancia il regalo sospeso in quattro città della provincia

    Anche per questo Natale, Confcommercio Foggia rilancia l’iniziativa del “Regalo Sospeso”, confermando l’impegno sociale...
    Italia

    Neuroscienza e aspettative: perché l’attesa conta più della ricompensa

    L’attesa, quel momento preciso in cui si scopre se qualcosa è andata come sperato,...
    Attualità

    Grande partecipazione all’incontro pubblico del GAL Tavoliere sulla nuova programmazione CSR 2023-2027

    Si è svolto ieri, presso la Sala Vetrata della Biblioteca “Palazzo Fornari” di Cerignola,...
    Provincia

    “Workup”: quasi tremila persone da assumere nelle province di Bari, Bat e Foggia

    L’analisi aggiornata sull’andamento delle offerte di lavoro nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Attualità

    Riapre la scuola a Tressanti. Proseguono intanto lavori e polemiche

    Il dibattito sul caso della Scuola di Tressanti, il presidio scolastico chiuso per 3...
    Calcio

    Cerignola-Casertana, al “Monterisi” confronto fra due squadre in forma

    Nella terzultima giornata di andata del girone C di serie C, l'Audace Cerignola ospita...
    Provincia

    Confcommercio Foggia rilancia il regalo sospeso in quattro città della provincia

    Anche per questo Natale, Confcommercio Foggia rilancia l’iniziativa del “Regalo Sospeso”, confermando l’impegno sociale...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)