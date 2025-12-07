La Pallavolo Cerignola torna alla vittoria: 3-0 su Jesi al pala “Dileo”

La Tenute Manduano Pallavolo Cerignola torna a sorridere davanti al pubblico del PalaDileo, conquistando una brillante vittoria per 3-0 contro Pieralisi Volley Jesi e confermando solidità, concentrazione e crescita costante. Coach Annagrazia Matera riparte dal sestetto titolare ormai consolidato: Corroux in regia opposta a Pomili, Papagno e Torre al centro, Moneta e Hujanen in banda, con Francesca Galuppi nel ruolo di libero. Il match si mette subito in discesa per le fucsia, che nel primo set impongono ritmo e qualità in ogni fondamentale, trascinate da una Hilkka Hujanen particolarmente incisiva sia in attacco che in battuta. Le padrone di casa chiudono il parziale 25-14, dimostrando lucidità e ordine tattico. Il secondo set segue lo stesso copione: Cerignola domina in difesa e a muro, con una Viola Torre monumentale che firma 4 muri personali e contribuisce in maniera determinante all’allungo fucsia. Il parziale si chiude con un netto 25-11, frutto di precisione e aggressività controllata.

Nel terzo set le ospiti provano a rientrare in partita, approfittando di qualche distrazione fucsia. Sul 11-11 coach Matera chiama un time-out che rimette ordine e determinazione nel gruppo. Il finale è un crescendo, guidato da una Alessia Pomili devastante: l’opposta chiude la gara con 16 punti, risultando la top scorer del match e firmando l’ultimo punto del definitivo 25-19. Prestazione convincente delle fucsia, che ritrovano fluidità e consapevolezza, sostenute dall’energia del pubblico del PalaDileo. Un successo importante in ottica classifica e morale, frutto di un collettivo unito e di un gioco sempre più solido. La Tenute Manduano Pallavolo Cerignola tornerà in campo sabato prossimo per un nuovo, fondamentale appuntamento di campionato a Torre Annunziata contro Oplonti.