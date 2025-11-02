La Pallavolo Cerignola torna alla vittoria, espugnata Teramo al tie break

Dopo la sconfitta esterna di Pomezia, la Pallavolo Cerignola ritrova il successo al tie-break superando in trasferta la Futura Volley Teramo al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. Una partenza difficile per le fucsia di coach Annagrazia Matera, che approcciano male il primo set (25-13) e faticano a trovare ritmo e continuità. La guida tecnica cerignolana prova a cambiare volto alla squadra inserendo Cianciotta, Mureddu e Caruso. Dal secondo set, cambia l’inerzia: dopo il time out sul 4-8 per le abruzzesi, le fucsia reagiscono con carattere, ribaltano il parziale e chiudono 18-25 grazie a un gioco più ordinato e incisivo. Nel terzo set le ragazze di Matera continuano a spingere, dominando in tutti i fondamentali e archiviando il parziale con un netto 15-25.

Nel quarto, però, arriva la reazione delle padrone di casa che approfittano di qualche errore di troppo delle ofantine e riportano il match in equilibrio, vincendo 25-18. Si decide tutto al tie-break: le fucsia partono forte (5-9), subiscono il ritorno di Teramo (9-11), ma restano lucide nei momenti chiave fino al match point chiuso sul 15-11 dopo un errore delle padrone di casa. Una vittoria importante e di carattere per Cerignola, che torna al successo e dimostra la forza di un gruppo unito e determinato. Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento: sabato 8 novembre al PalaDileo per il derby pugliese contro la Star Volley Bisceglie.