Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeSportLa Pallavolo Cerignola torna alla vittoria, espugnata Teramo al tie break

    La Pallavolo Cerignola torna alla vittoria, espugnata Teramo al tie break

    Al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni, le fucsia prevalgono sulle abruzzesi

    SportVolley

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Dopo la sconfitta esterna di Pomezia, la Pallavolo Cerignola ritrova il successo al tie-break superando in trasferta la Futura Volley Teramo al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. Una partenza difficile per le fucsia di coach Annagrazia Matera, che approcciano male il primo set (25-13) e faticano a trovare ritmo e continuità. La guida tecnica cerignolana prova a cambiare volto alla squadra inserendo Cianciotta, Mureddu e Caruso. Dal secondo set, cambia l’inerzia: dopo il time out sul 4-8 per le abruzzesi, le fucsia reagiscono con carattere, ribaltano il parziale e chiudono 18-25 grazie a un gioco più ordinato e incisivo. Nel terzo set le ragazze di Matera continuano a spingere, dominando in tutti i fondamentali e archiviando il parziale con un netto 15-25.

    Nel quarto, però, arriva la reazione delle padrone di casa che approfittano di qualche errore di troppo delle ofantine e riportano il match in equilibrio, vincendo 25-18. Si decide tutto al tie-break: le fucsia partono forte (5-9), subiscono il ritorno di Teramo (9-11), ma restano lucide nei momenti chiave fino al match point chiuso sul 15-11 dopo un errore delle padrone di casa. Una vittoria importante e di carattere per Cerignola, che torna al successo e dimostra la forza di un gruppo unito e determinato. Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento: sabato 8 novembre al PalaDileo per il derby pugliese contro la Star Volley Bisceglie.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Calcio

    Poker Atalanta che espugna il Monterisi. Finisce 2-4 con l’Audace Cerignola

    Ancora una sconfitta 2-4 contro l'Atalanta U23, per un Cerignola che non riesce più...
    Calcio

    Cercasi sorriso anche in campionato, il Cerignola riceve l’Atalanta Under 23

    É un Audace Cerignola alla famelica ricerca di un risultato positivo, quello che affronterà...
    Cronaca

    Arrestato dalla Polizia un pluripregiudicato cerignolano, deve scontare un cumulo pena di otto anni

    I poliziotti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato P.S. di Cerignola, unitamente alla...
    Sport

    Sabato in campo per Pallavolo Cerignola ed Flv: una in trasferta, l’altra in casa

    In programma la quarta giornata dei campionati di serie B femminile cui partecipano le...
    Politica

    Ivana Palieri candidata alle elezioni regionali con la lista Puglia Pacifista e Popolare

    Ivana Palieri ha scelto di candidarsi alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre...
    Attualità

    Nuova variante pista ciclabile di Cerignola, chiesta nuova sospensione al Tar

    Il Comitato a tutela dei Commercianti e delle Partite Iva di Cerignola denuncia che...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Calcio

    Poker Atalanta che espugna il Monterisi. Finisce 2-4 con l’Audace Cerignola

    Ancora una sconfitta 2-4 contro l'Atalanta U23, per un Cerignola che non riesce più...
    Calcio

    Cercasi sorriso anche in campionato, il Cerignola riceve l’Atalanta Under 23

    É un Audace Cerignola alla famelica ricerca di un risultato positivo, quello che affronterà...
    Cronaca

    Arrestato dalla Polizia un pluripregiudicato cerignolano, deve scontare un cumulo pena di otto anni

    I poliziotti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato P.S. di Cerignola, unitamente alla...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)