“La plastica: da rifiuto a opportunità”, il Gruppo Corsair ha incontrato gli studenti dell’IC Don Bosco-Battisti

La plastica da problema ambientale a possibile risorsa per il futuro. È stato questo il tema al centro dell’incontro formativo dal titolo “La plastica-da rifiuto a opportunità”, svoltosi venerdì 6 novembre presso la Sala Teatro “G. Specchio” e rivolto agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Don Bosco-Battisti. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di sensibilizzazione e approfondimento sui temi della sostenibilità ambientale, del riciclo e della tutela del territorio, coinvolgendo attivamente gli studenti in un percorso di conoscenza e consapevolezza. Ad aprire l’incontro è stata la dirigente scolastica, prof.ssa Teresa Lapiccirella, che nei saluti istituzionali ha evidenziato il ruolo fondamentale della scuola nell’educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente e la responsabilità di ciascuno nel preservare Madre Terra attraverso comportamenti, stili di vita e l’adozione di tecniche innovative che chiudano efficacemente il ciclo dei prodotti, realizzando a pieno l’economia circolare. Un percorso che deve partire dai piccoli gesti quotidiani, capaci di trasformarsi in comportamenti responsabili e in autentiche abitudini di cittadinanza attiva.

Ad entrare nel merito delle tematiche affrontate sono stati il dott. Pasquale Lippolis e il dott. Antonio Cuscito, in rappresentanza del Gruppo Corsair, realtà internazionale impegnata nello sviluppo di soluzioni innovative per il riciclaggio chimico e la valorizzazione dei rifiuti plastici. Nel corso dell’incontro, i relatori hanno accompagnato gli studenti in un viaggio alla scoperta del mondo della plastica, soffermandosi sulle conseguenze dell’inquinamento ambientale e sull’importanza di una corretta raccolta differenziata. A rendere la presentazione ancora più coinvolgente è stata la proiezione di alcuni video dedicati al Gruppo Corsair, attraverso i quali gli alunni hanno potuto conoscere più da vicino l’attività dell’azienda, i suoi progetti e le tecnologie impiegate per dare una nuova vita ai rifiuti plastici. Particolare attenzione è stata dedicata alle nuove possibilità offerte dalla tecnologia, che consentono di recuperare anche quelle plastiche difficilmente riciclabili attraverso i sistemi tradizionali, trasformandole in nuove risorse, prodotti sostenibili e biocarburanti avanzati.

Un approccio che ha permesso ai ragazzi di comprendere come ciò che viene comunemente considerato un rifiuto possa, attraverso processi innovativi, acquisire una nuova funzione e contribuire a un modello di economia più sostenibile. A rendere particolarmente significativo l’appuntamento è stata soprattutto la partecipazione degli studenti. I ragazzi hanno seguito con interesse gli interventi e sono diventati parte attiva del confronto, rivolgendo numerose domande ai rappresentanti del Gruppo Corsair e mostrando curiosità verso le tematiche affrontate. Un dialogo vivace e stimolante, che ha trasformato l’incontro in un’autentica esperienza di apprendimento e condivisione. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’IC Don Bosco-Battisti nella promozione dell’educazione civica e ambientale, nella consapevolezza che la tutela del nostro Pianeta passa soprattutto attraverso la formazione, l’educazione e lo sviluppo della cultura della responsabilità stimolata nelle nuove generazioni. Perché imparare a conoscere la plastica, comprenderne i rischi dell’abbandono scellerato nell’ambiente e scoprirne le possibilità di recupero significa acquisire gli strumenti per diventare cittadini più attenti, responsabili e protagonisti del cambiamento, acquisendo sempre maggiore consapevolezza al fine di fare maturare sempre più le coscienze.