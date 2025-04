La Polizia di Stato ha festeggiato il 173° anniversario della sua fondazione

La Polizia di Stato ha celebrato ieri il 173° anniversario della sua fondazione e per l’occasione, nella città di Foggia, la cerimonia si è svolta presso l’Aula Magna della Questura, alla presenza del Prefetto di Foggia, del Questore e delle massime Autorità civili, militari e religiose. Tema ispiratore della commemorazione, anche quest’anno, è stato “Esserci Sempre”, motto che ben identifica il lavoro degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, ogni giorno al servizio delle Istituzioni per la sicurezza della cittadinanza. La cerimonia ha avuto inizio nel piazzale della Questura con la deposizione da parte del Questore, unitamente al Prefetto, di una corona di alloro al monumento dedicato ai caduti della Polizia di Stato alla presenza di un Reparto di rappresentanza in armi.

In seguito, presso l’Aula Magna sono stati letti i messaggi augurali del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del Capo della Polizia Vittorio Pisani e, successivamente, il Questore ha illustrato ai presenti i risultati conseguiti dalla Polizia di Stato a Foggia nell’ultimo anno, dando lustro al quotidiano e prezioso lavoro di tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato della Capitanata.

Infine, il Questore, unitamente al Prefetto, ha consegnato i riconoscimenti premiali al personale della Provincia che si è particolarmente distinto in attività di servizio: in particolare il Sovrintendente Capo Coordinatore Luigi Dragonetti, il Vice Sovrintendente Benito Clemente, il Vice Sovrintendente Pierluigi Di Gennaro, l’Assistente Capo Graziana Goffredo, il Sovrintendente Giuseppe Tiso, il Sovrintendente Michele Camerino, l’Assistente Capo Coordinatore Fabio Russi, l’Assistente Capo Luigi Antonio Ferrazzano, il Vice Questore Michele Leonardo Cappetta, l’Ispettore Rocco Di Biccari, il Vice Ispettore Vincenzo Cota, l’Assistente Capo Coordinatore Antonio Castelmare, l’Assistente Capo Coordinatore Michele Gaeta, l’Assistente Capo Giuseppe Festa, l’Ispettore Raffaele Mazzarino, l’Ispettore Costantino Colaianni ed il Vice Sovrintendente Massimiliano Agnelli che hanno dimostrato particolare impegno, spirito di sacrificio ed elevate qualità professionali. Al termine della cerimonia, infine, tutti i presenti hanno potuto ammirare le auto e le divise storiche, in uso nel corso degli anni, alla Polizia di Stato.