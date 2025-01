“La porta della Felicità”, è un successo la prima del progetto educativo diventato musical

“Il sogno” ha finalmente preso vita, ed è stato persino più bello di quanto si potesse immaginare. Nella serata di sabato 25 gennaio, al ‘Roma-Teatro, Cinema E…’ di Cerignola, ha fatto il suo debutto in scena ‘La porta della Felicità’, il musical nato dalla generosa e audace visione di Rosalba Cipollino, Francesco Quinto e Leonardo Lavecchia. Un progetto partito da molto lontano, che lanotiziaweb.it segue fin da quando era un semplice seme di bontà e altruismo, gettato nel multiforme terreno di questa comunità. E, nel corso di tutto questo tempo, tale seme di buoni frutti ne ha portati, piantato instancabilmente in giro per scuole, centri sociali, agenzie educative di vario genere, fino a giungere sulle tavole del teatro.

Far comprendere quanto la fragilità sia in realtà un valore: che includere, accudire, proteggere, amare sono responsabilità di cui tutti siamo chiamati a farci carico, che dalla sofferenza può nascere il bene, che non si è mai soli e soli non lo devono essere neanche gli altri, sono alcuni dei messaggi che questo progetto porta avanti con forza e perseveranza. Messaggi che possono camminare anche su gambe diverse, perché diversi sono stati i protagonisti a farsene portavoce, come in una sorta di simbolica staffetta. Ad indossare i panni di nuovo “Virgilio”, guida del viaggio in un Inferno dantesco adattato ai nostri giorni (dove i gironi, altrettanto spaventosi, sono quelli del bullismo, della violenza, della solitudine, delle mafie e altri ancora), è il giovane Alessio, che con indubbio talento e nobile ardore si è preso il palco con l’autorevolezza dell’attore più consumato, tenendo per mano i suoi piccoli compagni di viaggio ma anche tutti noi. Alessio è infatti la prova evidente di quanto il progetto de La porta della Felicità abbia fatto centro, e che soprattutto debba fungere da modello.

Il nuovo Virgilio è infatti passato dalla condizione di potenziale escluso ad essere oggi egli stesso un punto di riferimento per chi sta attraversando delle difficoltà. Le sue parole, le sue massime, il suo cantare, il modo di interagire con gli altri attori e col pubblico hanno accarezzato e toccato nel profondo, fino a far commuovere. Così come commovente è stata l’opera nella sua interezza, con dialoghi, canzoni e coreografie dove nulla è lasciato al caso, in cui in ogni parola, nota o movimento è contenuto un pezzettino di un messaggio più grande: spesso chi è fragile ha in realtà qualcosa da insegnarci. ‘La porta della Felicità’, con tutti gli attori che per la sua causa si sono generosamente spesi, è un dono di immenso valore per chi lo ha recepito. E, riprendendo l’appello conclusivo dei suoi protagonisti, abbiamo adesso il compito di portare in giro quella nuova luce che ha acceso in noi.

