La Pro Loco di Cerignola ha partecipato alla giornata nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali

L’UNPL (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) ha indetto anche quest’anno la “Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali” che si è celebrata il 17 gennaio in tutta Italia attraverso la rete delle Pro Loco. Un convegno è stato organizzato alla Camera in occasione dell’evento che ha avuto la durata di tre giorni. Tanti sono stati gli eventi che si sono susseguiti da un capo all’altro del Paese. I social media hanno avuto un ruolo importante nella diffusione del messaggio di tutela e trasmissione dei dialetti e delle lingue locali, attraverso gli hashtag ufficiali #giornatadeldialetto e #dilloindialetto. Cerignola ha risposto in una maniera sorprendente, attraverso la rete di comunicazione la Proloco è stata inondata di video e messaggi che per tre giorni hanno portato alla ribalta il nostro amato dialetto. Cerignolani di tutte le età dai più piccoli agli anziani hanno voluto far sentire la loro voce. Personaggi noti e meno noti della nostra città si sono voluti cimentare nella maratona dialettale. Si ringraziano tutti per la partecipazione, e ci si augura che su questa scia si prosegua con la valorizzazione delle origini della Nostra Città.