La prossimità per nuovi orizzonti, nasce il progetto “Tutti in gioco”

Educare le nuove generazioni alle regole e alle responsabilità dei comportamenti nei riguardi degli altri, ad una cittadinanza partecipata e vissuta coerentemente con i principi della nostra Costituzione, è un atto di speranza ma non è una chimera. Molto dipende da noi, dal nostro volere collaborativo e dalla fiducia nei nostri giovani che indubbiamente rispondono male alla complessità delle problematiche che questo mondo adulto ha loro consegnato. La speranza è riposta su interventi formativi-educativi che navighino in acque meno tempestose, più tolleranti anche delle loro fragilità o incapacità nel trovare vie alternative al male odierno. Spesso i nostri giovani vivono talmente male in questa società, tanto selettiva e discriminante, che tentano di non emergere e di isolarsi. Così la mancanza di autostima si trasforma in sofferenza, in ansia o in sconfitta e fuga dalla realtà, come avviene nei social dove si partecipa subendo o nascondendo ogni stimolo reattivo alle devianze. La speranza di salvaguardare queste anime dal male di vivere, spesso isolate e abbandonate a se stesse, si spegne di fronte alla realtà che non offre loro risposte adeguate ai bisogni e si disinteressa delle loro insicurezze e assenze affettive-relazionali.

Queste situazioni fanno molto male e interrogano molto chi tenta di aiutare e trovare qualche contatto con chi soffre o è già sulla strada della devianza costruita su delusioni e inganni. E’ certamente venuto meno il valore della prossimità come legame naturale più forte che resiste ad ogni curvatura nociva alla natura umana. Il volontario sa bene come aiutare chi soffre e fare questo contatto con l’altro da sé perché formato da una scelta di vita che lo sollecita a tendere una mano. Questa competenza socio-relazionale si incontra con quella degli educatori presenti nelle Istituzioni che per loro formazione sono rispettosi del volto umano e sanno leggere negli occhi il bisogno di un contatto diverso, quello più gratificante e che dia speranza alla formazione civile in ambito socio-culturale, si incontra a maggior ragione con il desiderio della famiglia, anche dei docenti e di quei cittadini che per vivere in un ordine di giustizia sociale si nutrono di linguaggi di amicizia ed espressioni solidaristici e proteggono le vulnerabilità delle nuove generazioni. Quindi è semplice trovare la via dell’incontro attraverso la fratellanza che ci unisce e ci sollecita a fare rete tra tutte queste risorse umane disponibili e necessarie a cambiare il destino di molti ragazzi.

E’ quanto hanno proposto le Associazioni del Patto etico di rete con il Progetto “Percorsi di prossimità: tutti in gioco” a Cerignola ai Dirigenti dell’Istituto comprensivo “Don Pino Puglisi-G. Pavoncelli” e dell’Istituto Comprensivo “Di Vittorio-Padre Pio” che hanno accolto l’iniziativa sportiva a forte richiamo educativo da destinare ad un gruppo di alunni alle attività sportive. Ha accolto l’iniziativa anche la Dirigente del Liceo scientifico “A. Einstein” di Cerignola che parteciperà con la classe del corso sportivo in qualità di tutor per l’apprendimento delle tecniche relazionali di prossimità nello sport. La presentazione del progetto è stata realizzata il 3 dicembre con la partecipazione del relatore dott. Cristian Paglia, presidente provinciale del Centro Sportivo italiano di Foggia e avrà la durata di due anni scolastici. L’intento è comune e condiviso così come le attenzioni e i compiti necessari nell’essere tutti insieme in gioco per formare gli alunni più grandi dell’infanzia e i ragazzi preadolescenti alle buone pratiche sociali. Le attività saranno seguite da un’equipe di esperti in formazione in armonia con i giochi-sport dell’Associazione podistica S. Stefano di Cerignola. Si faranno sperimentare nello spazio delle palestre con le attività situazioni e linguaggi di prossimità al fine di sviluppare la responsabilità e quelle giuste relazioni che applicate dentro la squadra possano dare autostima ed eliminare insicurezze da una parte, dall’altra con tecniche di gioco leale e cooperativo aiuterà a strutturare relazioni sane con sentimenti di prossimità per affrontare la vita nel rispetto di chi è più fragile e nella gioia della solidarietà e del bene comune. Dare la speranza ai nostri ragazzi è un loro diritto e un nostro dovere.