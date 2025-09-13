La Provincia di Foggia patrocina la stagione sportiva della Tenute Manduano Pallavolo Cerignola

È con grande orgoglio che la Tenute Manduano Pallavolo Cerignola SSD ARL annuncia il patrocinio ufficiale della Provincia di Foggia per la stagione sportiva 2025/2026, che vedrà le Pantere protagoniste nel campionato nazionale di Serie B1, la terza categoria per importanza nel panorama pallavolistico italiano. Una decisione che premia il percorso di crescita intrapreso dalla società e che assume un significato particolare per l’intero territorio: la Pallavolo Cerignola sarà, infatti, ambasciatrice della Capitanata in giro per l’Italia, promuovendo valori sportivi, identitari e culturali.

Le parole del vicepresidente Pierluigi Lapollo: “Sarà un onore per noi poter rappresentare l’intera provincia e una grande responsabilità portare il logo dell’Amministrazione Provinciale sui nostri completi di gioco. Sarà emozionante presentare la squadra il prossimo 2 ottobre presso la Sala del Tribunale di Palazzo Dogana a Foggia, sede storica dell’ente provinciale. Questo patrocinio rappresenta un upgrade non solo per la Pallavolo Cerignola, ma per tutto il movimento pallavolistico dauno. Ci auguriamo che possa essere un punto di partenza per ulteriori sinergie tra Enti Pubblici e imprenditoria locale, spesso troppo sbilanciata sul calcio. Un sentito ringraziamento al Presidente Giuseppe Nobiletti per questa grande opportunità, che ci riempie di orgoglio e ci motiva a fare ancora meglio”. Un passo importante, dunque, per la Pallavolo Cerignola, che si appresta a vivere una stagione storica in Serie B1 con il sostegno delle istituzioni locali, consolidando così il legame con il territorio e con i tifosi della Capitanata.