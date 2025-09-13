Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeSportLa Provincia di Foggia patrocina la stagione sportiva della Tenute Manduano Pallavolo...

    La Provincia di Foggia patrocina la stagione sportiva della Tenute Manduano Pallavolo Cerignola

    La presentazione ufficiale della squadra fucsia il 2 ottobre a Palazzo Dogana

    SportVolley

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    È con grande orgoglio che la Tenute Manduano Pallavolo Cerignola SSD ARL annuncia il patrocinio ufficiale della Provincia di Foggia per la stagione sportiva 2025/2026, che vedrà le Pantere protagoniste nel campionato nazionale di Serie B1, la terza categoria per importanza nel panorama pallavolistico italiano. Una decisione che premia il percorso di crescita intrapreso dalla società e che assume un significato particolare per l’intero territorio: la Pallavolo Cerignola sarà, infatti, ambasciatrice della Capitanata in giro per l’Italia, promuovendo valori sportivi, identitari e culturali.

    Le parole del vicepresidente Pierluigi Lapollo: “Sarà un onore per noi poter rappresentare l’intera provincia e una grande responsabilità portare il logo dell’Amministrazione Provinciale sui nostri completi di gioco. Sarà emozionante presentare la squadra il prossimo 2 ottobre presso la Sala del Tribunale di Palazzo Dogana a Foggia, sede storica dell’ente provinciale. Questo patrocinio rappresenta un upgrade non solo per la Pallavolo Cerignola, ma per tutto il movimento pallavolistico dauno. Ci auguriamo che possa essere un punto di partenza per ulteriori sinergie tra Enti Pubblici e imprenditoria locale, spesso troppo sbilanciata sul calcio. Un sentito ringraziamento al Presidente Giuseppe Nobiletti per questa grande opportunità, che ci riempie di orgoglio e ci motiva a fare ancora meglio”. Un passo importante, dunque, per la Pallavolo Cerignola, che si appresta a vivere una stagione storica in Serie B1 con il sostegno delle istituzioni locali, consolidando così il legame con il territorio e con i tifosi della Capitanata.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Calcio

    Serata nefasta per il Cerignola a Monopoli, arriva la prima sconfitta in campionato

    Arriva la prima sconfitta stagionale per l'Audace Cerignola, battuto al "Veneziani" 2-0 dal Monopoli:...
    Calcio

    Cerignola, ingaggiato dagli svincolati il difensore Andrea Gasbarro

    La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore...
    Attualità

    Asl Foggia, riparte la marcia del Mammomobile e del Papmobile: a Cerignola domani

    Mammomobile e Papmobile nuovamente in marcia per gli screening oncologici gratuiti in diversi comuni...
    Calcio

    A Monopoli il primo derby regionale della stagione per l’Audace Cerignola

    Nella quarta giornata del girone C di serie C, arriva il primo incrocio con...
    Evidenza

    Abbandono rifiuti, 81 sanzioni accertate da giugno a Cerignola grazie a fototrappole e Polizia Locale

    Da giugno ad oggi, grazie all’utilizzo delle fototrappole e al lavoro costante della Polizia...
    Regione

    Approvate le linee-guida per la creazione delle botteghe-scuola in Puglia

    Un’importante opportunità per la transizione generazionale e per il trasferimento delle competenze all’interno delle...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Calcio

    Serata nefasta per il Cerignola a Monopoli, arriva la prima sconfitta in campionato

    Arriva la prima sconfitta stagionale per l'Audace Cerignola, battuto al "Veneziani" 2-0 dal Monopoli:...
    Calcio

    Cerignola, ingaggiato dagli svincolati il difensore Andrea Gasbarro

    La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore...
    Attualità

    Asl Foggia, riparte la marcia del Mammomobile e del Papmobile: a Cerignola domani

    Mammomobile e Papmobile nuovamente in marcia per gli screening oncologici gratuiti in diversi comuni...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)