«La raccolta differenziata ormai problema esistenziale per la città di Cerignola»

«Quello della raccolta differenziata è ormai un problema esistenziale per la nostra città. A tratti con esiti fallimentari, ora anche nei numeri, oltre che sotto occhi di tutti. E pur apprezzando l’impegno del neo assessore all’ambiente, specie nella lotta senza quartiere alle buste nere (che non è comunque il caso di lasciare per giorni al sole e ai 40 gradi) e nella campagna di sensibilizzazione attuata coi 6×3, ci permettiamo di suggerire un minor “rigorismo” verso le alternative al porta a porta. Specie se suggerite dai cittadini, puntualmente additati come sporcaccioni, ma mai evidentemente “educati” al corretto conferimento, vuoi anche per un sistema sanzionatorio fallace e a uso alternato. E poi, pensare, anche, ai cassonetti per i grandi condomini, alle stazioni ecologiche fisse con codice fiscale (cui legare sconti sulla Tari), a un porta a porta diverso per giorni e modalità, vuol dire anche andare incontro alle soluzioni. Quando si imbocca una via sbagliata, si fa prima a tornare indietro che a proseguire, magari verso un muro. Qualcosa va fatta, qualcosa va migliorata. Lo dobbiamo al decoro della città, alla salute dei cittadini, e alle loro tasche. Prima che arrivi l’ennesima batosta sulla Tari».