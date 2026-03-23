La ricerca incontra i giovani: la Fondazione Veronesi torna a Cerignola

L’educazione alla salute passa anche dalle scelte quotidiane. Con questo obiettivo la Fondazione Umberto Veronesi torna a Cerignola con l’iniziativa “Scelte quotidiane che nutrano benessere”, due incontri rivolti agli studenti delle scuole superiori e secondarie della città, in programma martedì 24 e mercoledì 25 marzo alle ore 10.30 presso l’Aula Consiliare del Palazzo di Città. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Costruire APS con il patrocinio del Comune di Cerignola e con il contributo scientifico della Fondazione Veronesi, nasce per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della prevenzione, della corretta alimentazione e dell’importanza dell’attività fisica nella costruzione di uno stile di vita sano. Protagonista degli incontri sarà la dott.ssa Elena Dogliotti, biologa nutrizionista e supervisore scientifico per la Fondazione Veronesi, che guiderà gli studenti in una riflessione concreta su come le abitudini quotidiane possano influenzare salute, energia e benessere nel lungo periodo. Accanto a lei interverranno docenti e dirigenti scolastici del territorio, con un confronto diretto tra mondo della scuola, comunità scientifica e istituzioni.

Martedì 24 marzo interverranno:

Elena Dogliotti , biologa nutrizionista-Fondazione Veronesi

, biologa nutrizionista-Fondazione Veronesi Maddalena Di Muccio , dirigente ITET “Dante Alighieri”

, dirigente ITET “Dante Alighieri” Michela Carlucci, docente di Scienze Motorie-ITET “Dante Alighieri”

Mercoledì 25 marzo sarà la volta di:

Elena Dogliotti , biologa nutrizionista-Fondazione Veronesi

, biologa nutrizionista-Fondazione Veronesi Teresa Lapiccirella , dirigente I.C. Don Bosco-Cesare Battisti

, dirigente I.C. Don Bosco-Cesare Battisti Pia Tribuzio, docente di Scienze motorie

I saluti istituzionali saranno affidati a Chiara Castaldi, presidente dell’Associazione Costruire, e al sindaco di Cerignola Francesco Bonito. Gli incontri saranno moderati dalla giornalista Rosaria Albanese. L’iniziativa rappresenta un momento di educazione civica e scientifica rivolto ai più giovani, chiamati a diventare protagonisti consapevoli delle proprie scelte di salute.