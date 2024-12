La rinnovata scuola “Carducci” a Cerignola sarà inaugurata il 17 dicembre

L’edificio scolastico “G. Carducci” sarà inaugurato il prossimo 17 dicembre alle ore 17:00, alla presenza del Sindaco Francesco Bonito, dell’assessore ai Lavori Pubblici Michele Lasalvia, della dirigente scolastica Francesca Pia Tarantino e dei referenti tecnici del progetto. I lavori di ammodernamento sono stati finanziati dalla Regione Puglia nell’ambito del Piano triennale di edilizia scolastica 2018–2020, con un investimento complessivo di 4.985.076,16 euro. Di questi, 3.685.076,16 euro sono stati stanziati dalla Regione e 1.300.000 euro dal Comune di Cerignola. Gli interventi di adeguamento sismico e impiantistico hanno riguardato vari aspetti, con significativi miglioramenti negli spazi e nelle infrastrutture. In particolare, sono stati rinnovati l’impianto elettrico (inclusi il citofono, il sistema di chiamata per il personale di servizio e il sistema di rilevazione e allarme antincendio), l’impianto idrico-sanitario, l’impianto termico e di climatizzazione, e l’impianto per lo spegnimento degli incendi.

Un’attenzione particolare è stata riservata all’efficientamento energetico, con interventi sull’involucro esterno dell’edificio, la realizzazione di un nuovo impianto termico e l’installazione di sistemi per l’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili. Inoltre, sono stati effettuati lavori di riqualificazione degli spazi esterni e abbattimento delle barriere architettoniche. Il progetto ha interessato tutti i livelli dell’edificio: seminterrato, piano rialzato, primo e secondo piano. “L’inaugurazione del plesso è un evento molto atteso da tutta la comunità cittadina e, in particolare, dalla comunità scolastica della Carducci”, ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Michele Lasalvia. “Ora possiamo restituire un edificio più moderno ed efficiente”. “È un momento importantissimo per Cerignola, perché si tratta del più antico edificio scolastico della città”, ha commentato con soddisfazione il Sindaco Francesco Bonito. “L’istruzione è il fondamento del nostro tessuto sociale, e la riapertura della scuola Carducci rappresenta un elemento centrale di questo pilastro”.