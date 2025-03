La rivoluzione non violenta di Danilo Dolci, se n’è parlato a Cerignola

È stato un incontro diverso dal solito, quello che ha avuto luogo nella serata di venerdì 28 marzo nella libreria ‘L’Albero dei fichi’ a Cerignola. I partecipanti hanno avuto modo di assistere dal vivo alla registrazione dell’ultima puntata de ‘La radio dei poveri cristi’, il podcast della Cooperativa Sociale ‘Pietra di scarto’ evidentemente ispirato alla prima radio libera italiana, fondata da Danilo Dolci nel 1970. Dolci è stato un sociologo, educatore, poeta e attivista che fece della Sicilia – terra che adottò, da friulano di nascita e giramondo per vocazione – il trampolino di lancio per la sua rivoluzione nonviolenta, al fianco degli ultimi, dei dimenticati dallo Stato, impegnandosi per il diritto al pane, al lavoro, alla democrazia e contro ogni forma di abuso, in primis quelli perpetrati dalla mafia. Come detto, Danilo Dolci è stato il pioniere della prima radio italiana (Radio Partinico Libera) a eludere il monopolio della RAI. Iniziò le trasmissioni nel pomeriggio del 25 marzo 1970, per denunciare la grave situazione in cui versava la popolazione siciliana dopo il terribile terremoto che colpì la Valle del Belice. E a distanza di oltre mezzo secolo, Pietra di Scarto prende quel testimone per dar voce «ai poveri cristi di oggi attraverso gli occhi di alcuni testimoni privilegiati del nostro tempo».

Ecco quindi gli ospiti speciali della trasmissione condotta dal presidente della Cooperativa, Pietro Fragasso: si tratta di Daniela Dolci, figlia di Danilo, musicista e attivista che prosegue nel sentiero tracciato dal padre, e Giuseppe Barone, stretto collaboratore di Dolci sin dal 1985, esperto di nonviolenza ed educazione alla pace, autore del libro «Danilo Dolci, una rivoluzione non violenta-La vita e l’opera di un uomo di pace» (Altraeconomia). «Mio padre è stato un genitore che ha dato a noi figli un esempio splendido, per cui siamo come lui tutti dei rivoluzionari» afferma, sorridendo, Daniela Dolci a lanotiziaweb.it. L’incontro a Cerignola significa anche essere a casa di un altro grande rivoluzionario del secolo scorso, Giuseppe Di Vittorio: «Sicuramente Di Vittorio è stato per Danilo Dolci un riferimento molto importante -tiene a sottolineare Giuseppe Barone, al nostro sito -. Era uno dei nomi che spesso Danilo citava come esempio, perché lo sentiva molto vicino al suo modo di lavorare. Direi che fra loro ci sono diversi tratti in comune, ma uno in particolare vorrei sottolinearlo: è l’idea di poter cambiare la vita delle persone, ma non soltanto attraverso prediche e bei discorsi bensì lavorando concretamente e quotidianamente al fianco di quelle persone. A partire da chi ne ha più bisogno, dai più semplici, i più umili, che spesso sono quelli che più di altri riescono a comprendere la portata innovativa del messaggio di queste figure».

La radio, lo sciopero della fame sul letto del piccolo Benedetto Barretta, morto per denutrizione, la lunga lotta per «l’acqua democratica», che porterà alla costruzione della diga Jato, gli “scioperi alla rovescia” in cui i disoccupati protestano mettendosi a lavorare, sono solo alcuni dei suoi numerosi atti nonviolenti a suscitare clamore, fino a non essere ben visto dalla politica e andare anche sotto processo. Danilo Dolci venne definito “il Gandhi italiano”, anche se lo stesso non amava granché queste etichette. Piuttosto era importante veicolare un messaggio, capace di andare oltre i nomi e sempre più in là nelle generazioni: «Penso che di quel messaggio sia rimasto tanto – sostiene Daniela –proprio perché, anche se in piccoli gruppi, c’è una grande attività per proporre alternative alla vita politica e sociale dei nostri giorni. È stato come aver gettato un sasso in acqua, che ha generato onde sempre più ampie da cui sono scaturite nuove attività, nuovi gruppi, nuovi incontri. Penso che sia un lavoro sempre molto attuale, chiaramente non facile da fare, ma con costanza si arriva a degli obiettivi estremamente interessanti. Nelle scuole incontriamo numerosi giovani veramente interessati a capire come poter trasformare i loro sogni in realtà».

Danilo Dolci era fermamente convinto che le soluzioni ai problemi della gente non dovessero essere calate dall’alto, bensì andassero trovate lavorando come comunità affiancandosi l’un l’altro. Un’altra delle visioni di un attivista e intellettuale che ha lasciato una preziosissima eredità: «È un’eredità collettiva, un’eredità diffusa, un messaggio estremamente attuale che parla non soltanto alla storia civile di questo Paese, alla memoria di quello che è successo – esprime in conclusione Giovanni Barone -. Danilo Dolci parla anche dei temi, delle grandi questioni dei nostri giorni. Ci viene chiesto spesso, ma non c’è un suo erede preciso. Gli eredi sono tutte quelle donne e quegli uomini che vogliono ripartire da quel metodo di lavoro, da quei tentativi di trovare delle soluzioni, e vogliono cercare di dare possibilità di continuare a questa straordinaria storia».

