“La scuola del Cuore”, l’open day della ‘Marconi’ di Cerignola occasione per fare solidarietà

È stata una giornata molto importante, quella dello scorso 17 dicembre, presso l’Istituto “Guglielmo Marconi” di Cerignola. Il presidio scolastico, da quest’anno diretto dalla prof.ssa Luisa Damato, ha ospitato nel pomeriggio l’open day di scuola dell’infanzia e primaria. Un evento dove le scolaresche, guidate dai propri docenti, si sono prodotte con entusiasmo in attività laboratoriali, teatrali, musicali – con il coro de ‘I piccoli cantori del Marconi’ -, con l’allestimento del presepe e la tradizionale melodia degli zampognari ad allietare il tutto. Ma l’incontro è stato soprattutto l’occasione per aprirsi agli altri, a chi è in seria difficoltà e per praticare concretamente la solidarietà.

Sul nostro sito abbiamo raccontato di Antonio Iaculli, giovane medico cerignolano rientrato da un’esperienza lavorativa e umanitaria in Tanzania nella quale ha avuto contatto diretto e quotidiano con una realtà molto complicata, e al cui appello abbiamo dato voce. Un appello che ha ottenuto un riscontro molto positivo da parte della sua città, al quale si aggiunge l’impegno tangibile della comunità scolastica della ‘Marconi’: «Quando ci è stato chiesto se fossimo disponibili a sostenere il progetto del dottor Iaculli, quello di acquistare un nuovo ventilatore polmonare per l’ospedale in Tanzania dove ha operato, abbiamo risposto con entusiasmo – spiega la dirigente Luisa Damato a lanotiziaweb.it -. È stata anche l’opportunità per dare un senso diverso al nostro open day. Il mio desiderio è quello di fare di questo Istituto una “scuola del cuore”, e d’ora in poi sarà questo lo slogan ad accompagnarla».

“La scuola del cuore” è, non a caso, il nome dell’evento con cui la ‘Guglielmo Marconi’ si è aperta alla cittadinanza per illustrare la propria offerta formativa. «Quando dico ‘cuore’ intendo amore, complicità, collaborazione, cooperazione, gentilezza, dire no al bullismo, a ogni tipo di discriminazione, alla guerra. E intendo anche condivisione e beneficenza». Ecco quindi l’incontro con il progetto di Antonio Iaculli: «Si è ben sposato con la nostra idea di open day, cioè di una scuola rivolta al sociale e ai problemi – afferma la dirigente -. Non solo quelli della nostra città o del nostro Paese, ma anche di luoghi lontani come, appunto, la Tanzania. Vogliamo dar vita a una scuola che aiuti davvero chi ha bisogno». Così la macchina organizzativa della ‘Marconi’ si è messa in moto diversi giorni prima, attraverso la sensibilizzazione verso gli alunni e le loro famiglie. Ogni classe aveva un salvadanaio in cui donare, secondo il personale desiderio, il proprio contributo. Nei due plessi, ‘Marconi’ e ‘Aldo Moro’, si è anche svolto un mercatino dove sono stati venduti calendari con le foto degli alunni e prodotti donati da aziende locali, con le famiglie che hanno contribuito con generosità.

«Quando si è saputo della nostra iniziativa, ben 11 aziende agroalimentari del nostro territorio hanno deciso spontaneamente e generosamente di farci dono dei loro prodotti. Dopo aver concordato un prezzo con i loro responsabili, i soldi del ricavato delle vendite sono stati raccolti in due grandi contenitori a forma di cuore, uno per ogni plesso. Questi contenitori li abbiamo materialmente ed emotivamente consegnati al dottor Iaculli, che ci ha reso felicissimi comunicandoci che con questa somma sarà possibile acquistare due ventilatori polmonari. Siamo felicissimi anche della risposta che il territorio ha dato al progetto». Un’iniziativa con un fine nobile che ben si inserisce nell’atmosfera del periodo. «Non ci fermiamo. Per il dottor Iaculli e le sue iniziative, il nostro sostegno e contributo ci sarà sempre», chiosa la preside.

Questo slideshow richiede JavaScript.