“La Stella Sei Tu-The Star Is You”: a Cerignola l’Academy Internazionale diretta da Michele Lastella

Ideato e promosso dall’attore e regista originario di Cerignola Michele Lastella, l’Academy di recitazione (che partirà a breve nella città ofantina) è rivolta a tutti coloro che dai 13 anni in su, vogliono imparare a stare sulla “scena” e davanti ad una macchina da presa con un approccio professionale, oltre che a tutti coloro che desiderano lavorare su sé stessi per superare i propri limiti e raggiungere obiettivi personali e comunicativi impensabili prima d’ora. La recitazione e le attività teatrali sono di fondamentale importanza, riconosciute come valida forma di didattica integrativa, utili a potenziare gli aspetti personali di ogni individuo, il rapporto con il proprio corpo e il proprio io, la creatività e la relazione con l’altro. Attraverso l’esperienza creativa della recitazione si accrescono le proprie competenze personali lavorando attivamente su autostima, comunicazione e condivisione delle emozioni. Fondamentale è il ruolo giocato dalla sfera emozionale, che verrà “allenata” a creare relazioni basate sulla fiducia reciproca tra i partecipanti e soprattutto ad acquisire fiducia in sé stessi. Obiettivo finale del corso è ideare una sceneggiatura e realizzare un film con garanzia di distribuzione internazionale su piattaforme come Amazon Prime Video, Apple Tv, Tubi, The Roku Channel, Plex, Xumo e molte altre presenti in tutti i continenti.

Questa è la prima Academy esistente al mondo a garantire agli attori e alle attrici la partecipazione in un film che ha la certezza distributiva mondiale. Questa realtà internazionale esiste già all’estero in paesi come Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, Svezia, Danimarca, Norvegia, Germania, Belgio e Olanda. Per la prima volta in Italia Michele Lastella ha deciso di offrire qualcosa di importante agli abitanti di Cerignola e della Puglia non scegliendo Milano, Roma o una realtà più abituata ad un progetto di una portata simile, ma optando per la sua città d’origine come sede nazionale dell’Academy. Inoltre ciascun partecipante sarà coinvolto direttamente nella realizzazione di un film che verrà distribuito su piattaforme internazionali, diventando così il protagonista della sceneggiatura prodotta insieme a tutti gli altri attori e attrici. Non solo, ci sarà una prima a Cerignola con tanto di Red Carpet dove gli attori e le attrici partecipanti all’Academy saranno i protagonisti, e vivranno questa esperienza unica che rimarrà per sempre nei loro ricordi. I films saranno girati con attori italiani con sede a Cerignola ma incredibile a dirsi, anche in compartecipazione dei colleghi degli altri gruppi internazionali, cosi da avere una recitazione sia italiana che inglese e ottenere distribuzione mondiale.